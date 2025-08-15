30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
33
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تفاصيل يكشفها تقرير.. هكذا سعى نتنياهو إلى "إضعاف إسرائيل"!
Lebanon 24
15-08-2025
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت القناة الـ"12"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً حذرت فيه من أن سياسات
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، ستدفع
إسرائيل
لتصبح دولة "ضعيفة".
Advertisement
ويقول التقرير أن السياسة التي تتبعها إسرائيل في غزة أدت إلى تعميق الأزمات داخل إسرائيل لاسيما الاقتصادية، فيما هناك مؤشرات خطيرة تبرز أبرزها ازدياد معدل الهجرة الجماعية، إذ تبين أن 110 آلاف شخص غادروا إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة، مع توقع بلوغ العدد 140 ألفاً بحلول نهاية 2025، ما يهدد قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يشكل ركيزة الاقتصاد.
أيضاً، فإن تكلفة احتلال غزة كبيرة جداً، ويشير التقرير إلى أن هناك تقديرات سنوية تصل إلى 70 مليار شيكل، وقد ترتفع الكلفة في السنة الأولى إلى 100 مليار شيكل، أي نحو 5% من الناتج المحلي.
في الوقت نفسه، تحدثت القناة الإسرائيلية عن مشكلة أخرى تتعلق بالنقص في القوة البشرية، موضحة أنه بعد حرب استمرت ما يقرب من عامين مع مئات القتلى، وآلاف الجرحى، وانخفاض حاد في الاستدعاء، وعدم تجنيد
اليهود
المتشددين، سيجد الجيش
الإسرائيلي
صعوبة في مواصلة القتال في غزة وعلى جبهات أخرى، موضحاً أن النقص في القوة البشرية يبلغ عشرات الآلاف من الأشخاص
وسوف
يزداد سوءاً.
مع هذا، تقول الصحيفة إن وكالات التصنيف الائتماني خفضت تصنيف إسرائيل عدة مرات في هذه الفترة، وهناك خطر كبير من تخفيضات إضافية.
وعليه، فإن هذه الأمور ستجعل إسرائيل عاجزة عن الحفاظ على مستوى المعيشة أو تحمل أعباء الأمن.
مواضيع ذات صلة
تقرير بريطاني يكشف: إسرائيل أضعفت إيران لكنها لم تدمرها
Lebanon 24
تقرير بريطاني يكشف: إسرائيل أضعفت إيران لكنها لم تدمرها
15/08/2025 20:34:23
15/08/2025 20:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف التفاصيل.. هكذا طاردت إسرائيل علماء نوويين في إيران
Lebanon 24
تقرير يكشف التفاصيل.. هكذا طاردت إسرائيل علماء نوويين في إيران
15/08/2025 20:34:23
15/08/2025 20:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير مهم.. هكذا ستنتعش سوريا "اقتصادياً"!
Lebanon 24
تقرير مهم.. هكذا ستنتعش سوريا "اقتصادياً"!
15/08/2025 20:34:23
15/08/2025 20:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: هكذا دمّر السنوار "هيمنة إيران"!
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: هكذا دمّر السنوار "هيمنة إيران"!
15/08/2025 20:34:23
15/08/2025 20:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
زيارة مثيرة للجدل.. وزير إسرائيلي يزور مروان البرغوتي في السجن!
Lebanon 24
زيارة مثيرة للجدل.. وزير إسرائيلي يزور مروان البرغوتي في السجن!
13:12 | 2025-08-15
15/08/2025 01:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
من هما المرشحان لخلافة خامنئي.. إسمان يبرزان بقوة!
Lebanon 24
من هما المرشحان لخلافة خامنئي.. إسمان يبرزان بقوة!
13:00 | 2025-08-15
15/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيضانات مدمّرة في باكستان.. عشرات القتلى ومناطق غرقت بأكملها
Lebanon 24
فيضانات مدمّرة في باكستان.. عشرات القتلى ومناطق غرقت بأكملها
12:52 | 2025-08-15
15/08/2025 12:52:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ليبيا ترحّل مئات المصريين.. والكشف عن إصابة بالإيدز
Lebanon 24
ليبيا ترحّل مئات المصريين.. والكشف عن إصابة بالإيدز
12:45 | 2025-08-15
15/08/2025 12:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لقاء بوتين - ترامب.. ماذا أعلن الكرملين؟
Lebanon 24
عن لقاء بوتين - ترامب.. ماذا أعلن الكرملين؟
12:40 | 2025-08-15
15/08/2025 12:40:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موجة الحر القاسية.. ماذا ينتظرنا؟
Lebanon 24
بعد موجة الحر القاسية.. ماذا ينتظرنا؟
00:41 | 2025-08-15
15/08/2025 12:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:12 | 2025-08-15
زيارة مثيرة للجدل.. وزير إسرائيلي يزور مروان البرغوتي في السجن!
13:00 | 2025-08-15
من هما المرشحان لخلافة خامنئي.. إسمان يبرزان بقوة!
12:52 | 2025-08-15
فيضانات مدمّرة في باكستان.. عشرات القتلى ومناطق غرقت بأكملها
12:45 | 2025-08-15
ليبيا ترحّل مئات المصريين.. والكشف عن إصابة بالإيدز
12:40 | 2025-08-15
عن لقاء بوتين - ترامب.. ماذا أعلن الكرملين؟
12:26 | 2025-08-15
جواز سفر سوري للمقاتلين الأجانب.. مطلب مثير للجدل بعد سقوط الأسد
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 20:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 20:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 20:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24