عربي-دولي

تفاصيل يكشفها تقرير.. هكذا سعى نتنياهو إلى "إضعاف إسرائيل"!

Lebanon 24
15-08-2025 | 11:00
نشرت القناة الـ"12" الإسرائيلية تقريراً جديداً حذرت فيه من أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ستدفع إسرائيل لتصبح دولة "ضعيفة".
ويقول التقرير أن السياسة التي تتبعها إسرائيل في غزة أدت إلى تعميق الأزمات داخل إسرائيل لاسيما الاقتصادية، فيما هناك مؤشرات خطيرة تبرز أبرزها ازدياد معدل الهجرة الجماعية، إذ تبين أن 110 آلاف شخص غادروا إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة، مع توقع بلوغ العدد 140 ألفاً بحلول نهاية 2025، ما يهدد قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يشكل ركيزة الاقتصاد.
 
 
أيضاً، فإن تكلفة احتلال غزة كبيرة جداً، ويشير التقرير إلى أن هناك تقديرات سنوية تصل إلى 70 مليار شيكل، وقد ترتفع الكلفة في السنة الأولى إلى 100 مليار شيكل، أي نحو 5% من الناتج المحلي.
 
في الوقت نفسه، تحدثت القناة الإسرائيلية عن مشكلة أخرى تتعلق بالنقص في القوة البشرية، موضحة أنه بعد حرب استمرت ما يقرب من عامين مع مئات القتلى، وآلاف الجرحى، وانخفاض حاد في الاستدعاء، وعدم تجنيد اليهود المتشددين، سيجد الجيش الإسرائيلي صعوبة في مواصلة القتال في غزة وعلى جبهات أخرى، موضحاً أن النقص في القوة البشرية يبلغ عشرات الآلاف من الأشخاص وسوف يزداد سوءاً.
 
مع هذا، تقول الصحيفة إن وكالات التصنيف الائتماني خفضت تصنيف إسرائيل عدة مرات في هذه الفترة، وهناك خطر كبير من تخفيضات إضافية.
 
وعليه، فإن هذه الأمور ستجعل إسرائيل عاجزة عن الحفاظ على مستوى المعيشة أو تحمل أعباء الأمن.
 
 
 
