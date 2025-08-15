Advertisement

عربي-دولي

تصنيف جديد.. إليكم أقوى جوازات السفر حول العالم

Lebanon 24
15-08-2025 | 12:00
أظهر مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2025، ترتيباً جديداً بشأن "أقوى جوازات السفر عالمياً".


قائمة بأقوى جوازات السفر:


1- المرتبة الأولى: جواز السفر السنغافوري
- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 193


2- المرتبة الثانية: جواز السفر الياباني


عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 190


3- المرتبة الثالثة: وهي تضم جوازات السفر للدول التالية: الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، إسبانيا


- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 189


4- المرتبة الرابعة: وهي تضم جوازات السفر للدول التالية: النمسا، بلجيكا، لكسمبورغ، هولندا، النرويج، السويد


- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 188


5- المرتبة الخامسة: وهي تضم جوازات السفر للدول التالية: اليونان، نيوزيلندا، سويسرا 


- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 187 


6- المرتبة السادسة: وهي تضم جوازات السفر للدول التالية: المملكة المتحدة


- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 186


7- المرتبة السابعة: وهي تضم جوازات السفر للدول التالية: أستراليا، التشيك، هنغاريا، مالطا، بولندا


- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 185


8- المرتبة الثامنة: وهي تضم جوازات السفر للدول التالية: كندا، إستونيا، الإمارات العربية المتحدة


- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 184


9- المرتبة التاسعة: وهي تضم جوازات السفر للدول التالية: كرواتيا، لاتفيا، سلوفاكيا، سلوفينيا


- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 183


10- المرتبة العاشرة: وهي تضم جوازات السفر للدول التالية: أيسلندا، ليتوانيا، الولايات المتحدة 


- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 182
 
 
(رصد لبنان24)
 
 

