عربي-دولي
تصنيف جديد.. إليكم أقوى جوازات السفر حول العالم
Lebanon 24
15-08-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2025، ترتيباً جديداً بشأن "أقوى جوازات السفر عالمياً".
قائمة بأقوى جوازات السفر:
1- المرتبة الأولى: جواز السفر السنغافوري
- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 193
2- المرتبة الثانية: جواز السفر الياباني
عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 190
3- المرتبة الثالثة: وهي تضم جوازات السفر للدول التالية: الدنمارك، فنلندا،
فرنسا
،
ألمانيا
، إيرلندا،
إيطاليا
،
إسبانيا
- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 189
4- المرتبة الرابعة: وهي تضم جوازات السفر للدول التالية: النمسا، بلجيكا، لكسمبورغ، هولندا، النرويج، السويد
- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 188
5- المرتبة الخامسة: وهي تضم جوازات السفر للدول التالية: اليونان، نيوزيلندا، سويسرا
- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 187
6- المرتبة السادسة: وهي تضم جوازات السفر للدول التالية:
المملكة
المتحدة
- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 186
7- المرتبة السابعة: وهي تضم جوازات السفر للدول التالية: أستراليا، التشيك، هنغاريا، مالطا، بولندا
- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 185
8- المرتبة الثامنة: وهي تضم جوازات السفر للدول التالية: كندا، إستونيا،
الإمارات العربية المتحدة
- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 184
9- المرتبة التاسعة: وهي تضم جوازات السفر للدول التالية: كرواتيا، لاتفيا، سلوفاكيا، سلوفينيا
- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 183
10- المرتبة العاشرة: وهي تضم جوازات السفر للدول التالية: أيسلندا، ليتوانيا، الولايات المتحدة
- عدد الوجهات من دون تأشيرة مسبقة ضمن 227 وجهة مشمولة بالتقييم: 182
(رصد لبنان24)
تابع
