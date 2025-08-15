لتحفيزه على إنهاء الحرب.. فرصٌ مغرية لبوتين من ترامب

Advertisement

يعقد الرئيس الأميركي ونظيره الروسي اليوم الجمعة، قمة في ألاسكا تتصدر الحرب في جدول أعمالها، وسط ترقب عالمي واسع.وبحسب صحيفة "التلغراف" ، يحمل إلى القمة مجموعة فرص مغرية لبوتين، من بينها فتح موارد ألاسكا الطبيعية أمام ، وتخفيف بعض الأميركية على صناعة الطيران الروسية.كما قد يمنح ترامب إمكانية الوصول إلى المعادن النادرة في المناطق الخاضعة لسيطرتها حالياً، في محاولة لدفع نحو إنهاء الحرب.