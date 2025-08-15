Advertisement

عربي-دولي

لتحفيزه على إنهاء الحرب.. فرصٌ مغرية لبوتين من ترامب

Lebanon 24
15-08-2025 | 06:56
يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، قمة في ألاسكا تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمالها، وسط ترقب عالمي واسع.
وبحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية، يحمل ترامب إلى القمة مجموعة فرص مغرية لبوتين، من بينها فتح موارد ألاسكا الطبيعية أمام موسكو، وتخفيف بعض العقوبات الأميركية على صناعة الطيران الروسية.

كما قد يمنح ترامب روسيا إمكانية الوصول إلى المعادن النادرة في المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها حالياً، في محاولة لدفع بوتين نحو إنهاء الحرب.
