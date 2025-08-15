Advertisement

عربي-دولي

من هما المرشحان لخلافة خامنئي.. إسمان يبرزان بقوة!

Lebanon 24
15-08-2025 | 13:00
ذكر تقرير جديد نشره موقع "إرم نيوز"، أنَّ القيادة الإيرانية الجديدة تفاضل بين اسمين مرشحين لخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي، وهما علي الخميني، ومجتبى علي خامنئي.
وقال التقرير إنّ الشخص الأقرب لخلافة خامنئي، هو علي الخميني حفيد قائد الثورة الإيرانية، وهو متزوج من عائلة السيستاني ومعترف به من قبل مؤسسة النجف وقم.
ونقل التقرير عن مصادر  استندت إلى تقرير داخلي خاص بالخارجية الأميركية قولها إنَّ فقد الوثيقة المُشار إليها أشارت إلى تحضيرات من جهات تنتمي إلى الحركة الإصلاحية بشكل سري، بجانب عمليات تهيئة على عدة مستويات دينية واجتماعية في مراكز قوى بالسلطة، لشخص علي الخميني، ليكون صاحب المواصفات المطلوبة لعملية انتخاب المرشد القادم.
من جهته، قال مصدر سياسي عراقي رفيع المستوى، رفض ذكر اسمه، أن مجتبى، نجل علي خامنئي، هو المرشد القادم، كما سيحل أيضاً مكان علي السيستاني في العراق بالمرجعية العليا، نجله محمد رضا، لافتًا إلى أن هناك ترتيبات تدعم هذا الخط من المحافظين في طهران، مدعومًا بأجهزة للاستخبارات الإيرانية.
 
وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، أن رحيل رئيسي "كان اغتيالًا، وذلك بعد أن ارتفعت أسهمه ليكون خليفة المرشد"، مشيراً إلى أنه "تم القضاء عليه بتدبير من جانب الاستخبارات الإيرانية، وفريق مجتبي خامنئي المدعوم من البريطانيين في هذا المنصب".
 
ويرى المصدر أن الإصلاحيين والمحافظين في إيران "وجهان لعملة واحدة"، مدللاً على ذلك بالرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الذي شدد على ضرورة وصول "الثورة" إلى آخر بقعة في الشرق الأوسط، حتى لو كان هناك ضحايا من الشيعة لتحقيق ذلك.
 
وبحسب الدستور الإيراني، فإنه إذا لم يستطع المرشد القيام بعمله بالإمكان أن يحل مكانه آخر بعد أن يصوت له 82 عضواً من مجلس الخبراء الذي اختاره خامنئي، وبحسب المادة الخامسة، فإن قائد الثورة هو المهدي، وينوب عنه نائب الإمام الولي الفقيه صاحب السلطة المطلقة في تعيين القضاة ومجلس الخبراء وصيانة الدستور. (إرم نيوز)
