عربي-دولي

كانت في طريقها إلى دمشق... مسلّحون قتلوا سيّدة داخل سيارتها

Lebanon 24
15-08-2025 | 07:11
كشف مصدر أمني في محافظة درعا السورية لوكالة "سانا" إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارتين مدنيتين في منطقة الكحيل بريف درعا الشرقي، أثناء عبورهما من السويداء باتجاه دمشق عبر الممر الإنساني.
وأضاف أن استهداف السيارتين من قبل المسلحين أدى إلى مقتل سيدة متأثرة بجروحها، وأضرار مادية في السيارتين، دون وقوع إصابات أخرى بين الركاب.

وتابع: "نؤكد أن الجهات المختصة تتابع الحادثة عن كثب، وستلاحق الفاعلين لمحاسبتهم، وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
 
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مفادها بأن السيدة تدعى ندى عادل عامر من محافظة السويداء. (سكاي نيوز عربية) 
