كانت في طريقها إلى دمشق... مسلّحون قتلوا سيّدة داخل سيارتها

كشف مصدر أمني في محافظة لوكالة " " إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارتين مدنيتين في منطقة درعا الشرقي، أثناء عبورهما من باتجاه عبر الممر الإنساني.وأضاف أن استهداف السيارتين من قبل المسلحين أدى إلى مقتل سيدة متأثرة بجروحها، وأضرار مادية في السيارتين، دون وقوع إصابات أخرى بين الركاب.وتابع: "نؤكد أن الجهات المختصة تتابع الحادثة عن كثب، وستلاحق الفاعلين لمحاسبتهم، وتحويلهم إلى لينالوا جزاءهم العادل".