عربي-دولي

بالأرقام.. اكتشفوا عدد "الرؤوس النووية" الموجودة في العالم

Lebanon 24
15-08-2025 | 16:00
Doc-P-1405038-638908642274871548.jpg
Doc-P-1405038-638908642274871548.jpg photos 0
نشرَ موقع "العربي الجديد" بيانات جديدة أظهرت خارطة توزع الأسلحة النووية حول العالم.
 
 
وذكر التقرير أن التقديرات تتحدث عن وجود 9614 رأساً نووياً في المخزونات العسكرية موزعة على تسع دول حول العالم.
أماكن توزع الترسانة النووية المقدرة في الـ2025:
 
1- روسيا: 4309 رأساً نووياً
 
2- أميركا: 3700 رأساً نووياً
 
3- الصين: 600 رأساً نووياً
 
4- فرنسا: 290 رأساً نووياً
 
5- المملكة المتحدة: 225 رأساً نووياً
 
6- الهند: 180 رأساً نووياً
 
7- باكستان: 170 رأساً نووياً
 
8- إسرائيل: 90 رأساً نووياً
 
9- كوريا الشمالية: 50 رأساً نووياً
 
يشار إلى أن هناك 83% من الأسلحة النووية العالمية تهيمن عليها روسيا وأميركا، في حين أن الصين أضافت 100 رأس نووي جديد خلال سنة واحدة على ترسانتها.
 
وبناء على البيانات المذكورة، يتبين أن المجموع العام للرؤوس النووية حول العالم عام 2025 هو 9614 رأساً. (العربي الجديد)
