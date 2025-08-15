Advertisement

عربي-دولي

كلمتان... ماذا قال ترامب قبل لقائه ببوتين؟

Lebanon 24
15-08-2025 | 07:38
بعد وصول طائرته إلى ألاسكا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، إنّ "المخاطر عالية".
