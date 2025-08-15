فيديو يُحدث ضجّة في مصر... تقييد 3 أشخاص بشاحنات وسحلهم

Advertisement

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ في مصر، بفيديو يظهر فيه 3 أشخاص مقيدين بشاحنات، ويتمّ سحلهم في الشارع في في محافظة المنوفية.وتبيّن أنّ الأشخاص الثلاثة أقدموا على سرقة هاتفين من سائقي الشاحنات، فعمد الأخيرون إلى ربطهم وسحلهم، إنتقاماً. (العربية)