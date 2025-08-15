Advertisement

فيديو يُحدث ضجّة في مصر... تقييد 3 أشخاص بشاحنات وسحلهم

Lebanon 24
15-08-2025
ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ في مصر، بفيديو يظهر فيه 3 أشخاص مقيدين بشاحنات، ويتمّ سحلهم في الشارع في مدينة السادات في محافظة المنوفية.
وتبيّن أنّ الأشخاص الثلاثة أقدموا على سرقة هاتفين من سائقي الشاحنات، فعمد الأخيرون إلى ربطهم وسحلهم، إنتقاماً. (العربية)
 
 
 
 
