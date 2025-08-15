زيلينسكي: حان الوقت لانهاء الحرب

مع ترقّب إجتماع الرئيسين الأميركيّ والروسيّ في ألاسكا، قال الرئيس الأوكرانيّ إنّ "الوقت حان لانهاء الحرب".

واعتبر أنّ "قمة وترامب حيوية وتفتح الطريق نحو السلام العادل، وعقد مناقشة ثلاثية جوهرية بين والولايات المتحدة وروسيا".



وأكد أنّ "أوكرانيا تعتمد على ، من أجل اقناع بانهاء الحرب".