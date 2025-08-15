32
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
33
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
35
o
زحلة
35
o
بعلبك
34
o
بشري
33
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
عربي-دولي
زيلينسكي: حان الوقت لانهاء الحرب
Lebanon 24
15-08-2025
|
09:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع ترقّب إجتماع الرئيسين الأميركيّ
دونالد ترامب
والروسيّ
فلاديمير بوتين
في ألاسكا، قال الرئيس الأوكرانيّ
فلاديمير زيلينسكي
إنّ "الوقت حان لانهاء الحرب".
واعتبر
زيلينسكي
أنّ "قمة
بوتين
وترامب حيوية وتفتح الطريق نحو السلام العادل، وعقد مناقشة ثلاثية جوهرية بين
أوكرانيا
والولايات المتحدة وروسيا".
وأكد أنّ "أوكرانيا تعتمد على
الولايات المتحدة
، من أجل اقناع
روسيا
بانهاء الحرب".
