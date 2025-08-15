Advertisement

عربي-دولي

خلال بثّ مباشر... مقتل شخص في شيكاغو في إطلاق نار

Lebanon 24
15-08-2025 | 09:40
قُتِلَ كيفن واتسون خلال بثّ مباشر، في مدينة شيكاغو الأميركيّة، بعدما أطلق مجهول النار عليه، وأصابه في صدره.
 
 
وفي التفاصيل، وبينما كان واتسون في بثّ مباشر عبر "فيسبوك"، ويتحدّث عن نزاع سابق على موقف سيارات، توقّفت سيارة فجأة بقربه، وترجّل منها مسلّح، فقال له كيفن "ما الأمر يا أخي؟"، ليُسمع صوت إطلاق نار بعد لحظات، ويسقط واتسون على الأرض. (ارم نيوز)
