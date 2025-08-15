30
أصدقاء وليام وكيت يسخرون من ميغان ماركل... صحيفة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
15-08-2025
|
09:54
A-
A+
كشف مصدر لمجلة "
بيلا
"، أنّ أصدقاء الأمير
ويليام
وكيت
ميدلتون
سخروا من مشروع
ميغان ماركل
التجاري الجديد "As Ever".
وبحسب المجلة، وصف أصدقاء وليام وكيت مشروع
ميغان
بأنه "متسرع ومنخفض الميزانية".
وأضاف المصدر: "أثار الأمر ضحكًا كبيراً، وكان هناك الكثير من رسائل
واتساب
المتداولة. بصراحة، إنه أمر محرج بعض الشيء". (ارم نيوز)
زيارة مثيرة للجدل.. وزير إسرائيلي يزور مروان البرغوتي في السجن!
Lebanon 24
زيارة مثيرة للجدل.. وزير إسرائيلي يزور مروان البرغوتي في السجن!
13:12 | 2025-08-15
15/08/2025 01:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
من هما المرشحان لخلافة خامنئي.. إسمان يبرزان بقوة!
Lebanon 24
من هما المرشحان لخلافة خامنئي.. إسمان يبرزان بقوة!
13:00 | 2025-08-15
15/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيضانات مدمّرة في باكستان.. عشرات القتلى ومناطق غرقت بأكملها
Lebanon 24
فيضانات مدمّرة في باكستان.. عشرات القتلى ومناطق غرقت بأكملها
12:52 | 2025-08-15
15/08/2025 12:52:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ليبيا ترحّل مئات المصريين.. والكشف عن إصابة بالإيدز
Lebanon 24
ليبيا ترحّل مئات المصريين.. والكشف عن إصابة بالإيدز
12:45 | 2025-08-15
15/08/2025 12:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لقاء بوتين - ترامب.. ماذا أعلن الكرملين؟
Lebanon 24
عن لقاء بوتين - ترامب.. ماذا أعلن الكرملين؟
12:40 | 2025-08-15
15/08/2025 12:40:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موجة الحر القاسية.. ماذا ينتظرنا؟
Lebanon 24
بعد موجة الحر القاسية.. ماذا ينتظرنا؟
00:41 | 2025-08-15
15/08/2025 12:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
13:12 | 2025-08-15
زيارة مثيرة للجدل.. وزير إسرائيلي يزور مروان البرغوتي في السجن!
13:00 | 2025-08-15
من هما المرشحان لخلافة خامنئي.. إسمان يبرزان بقوة!
12:52 | 2025-08-15
فيضانات مدمّرة في باكستان.. عشرات القتلى ومناطق غرقت بأكملها
12:45 | 2025-08-15
ليبيا ترحّل مئات المصريين.. والكشف عن إصابة بالإيدز
12:40 | 2025-08-15
عن لقاء بوتين - ترامب.. ماذا أعلن الكرملين؟
12:26 | 2025-08-15
جواز سفر سوري للمقاتلين الأجانب.. مطلب مثير للجدل بعد سقوط الأسد
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 20:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 20:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 20:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
