عربي-دولي

أصدقاء وليام وكيت يسخرون من ميغان ماركل... صحيفة تكشف التفاصيل

Lebanon 24
15-08-2025 | 09:54
كشف مصدر لمجلة "بيلا"، أنّ أصدقاء الأمير ويليام وكيت ميدلتون سخروا من مشروع ميغان ماركل التجاري الجديد "As Ever".
وبحسب المجلة، وصف أصدقاء وليام وكيت مشروع ميغان بأنه "متسرع ومنخفض الميزانية".

وأضاف المصدر: "أثار الأمر ضحكًا كبيراً، وكان هناك الكثير من رسائل واتساب المتداولة. بصراحة، إنه أمر محرج بعض الشيء". (ارم نيوز)
 
 
 
