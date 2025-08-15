Advertisement

قبل لقائه ببوتين... بمن اتّصل ترامب؟

Lebanon 24
15-08-2025 | 10:49
كشف موقع "بول بيرفوغو" البيلاروسيّ، أنّ "الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أجرى مع نظيره الأميركيّ دونالد ترامب مكالمة هاتفية".
ووصف ترامب محادثته مع لوكاشينكو بـ"الرائعة"، وقال إنّ "الهدف من الإتّصال هو شكر رئيس بيلاروسيا على إطلاق سراح 16 سجيناً، ومناقشة إطلاق سراح 1300 سجين إضافيّ". (روسيا اليوم)
