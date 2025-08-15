قبل لقائه ببوتين... بمن اتّصل ترامب؟

Advertisement

كشف موقع "بول بيرفوغو" البيلاروسيّ، أنّ "الرئيس أجرى مع نظيره الأميركيّ مكالمة هاتفية".ووصف محادثته مع لوكاشينكو بـ"الرائعة"، وقال إنّ "الهدف من الإتّصال هو شكر رئيس بيلاروسيا على إطلاق سراح 16 سجيناً، ومناقشة إطلاق سراح 1300 سجين إضافيّ". (روسيا اليوم)