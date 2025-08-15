عن لقاء بوتين - ترامب.. ماذا أعلن الكرملين؟

يستقبل الرئيس الأميركي ، الجمعة، نظيره الروسي ، لدى نزوله من طائرته في ألاسكا، وفقا لما أفاد به .

Advertisement

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قبل مغادرة إلى ألاسكا: "من المقرر أن يهبط الرئيس في تمام الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، سيستقبله الرئيس " على المدرج.





ونقلت عن الكرملين قوله: " تتوقع إحراز نتائج خلال محادثات ألاسكا، التي نتوقع أن تستغرق من 6 إلى 7 ساعات على الأقل". وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قبل مغادرة إلى ألاسكا: "من المقرر أن يهبط الرئيس في تمام الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، سيستقبله الرئيس " على المدرج.ونقلت عن الكرملين قوله: " تتوقع إحراز نتائج خلال محادثات ألاسكا، التي نتوقع أن تستغرق من 6 إلى 7 ساعات على الأقل".



وأفاد الكرملين، في وقت سابق، الجمعة، أن القمة ستتناول الحرب في ، إضافة إلى ملفات التجارة والتعاون الاقتصادي والأمن العالمي.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه لن يصدر بيان مشترك بعد القمة، فيما أكد ترامب أن اجتماعا آخر يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون ضروريا قبل أي اتفاق لوقف إطلاق النار.



وقبيل بداية الرحلة إلى أنكوريج، قال ترامب للمراسلين في طائرة "إير فورس وان": "إنه رجل ذكي (بوتين) نحن رئيسان، نتفق واحدنا مع الآخر. هناك مستوى جيد من الاحترام بيننا".

وتحدث ترامب عن قمة ألاسكا مع بوتين، قائلا إنه "سيكون هناك شيء ما".

وفي ما يتعلق بأوكرانيا، أضاف ترامب: "لن نتعامل تجاريا مع روسيا حتى وقف الحرب في أوكرانيا".



وتابع: "على أوكرانيا تحديد موقفها بشأن حدود أراضيها".



وأشار إلى أن: "الضمانات الأمنية لأوكرانيا ممكنة بالتعاون مع ".