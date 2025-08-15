Advertisement

عربي-دولي

عن لقاء بوتين - ترامب.. ماذا أعلن الكرملين؟

Lebanon 24
15-08-2025 | 12:40
A-
A+
Doc-P-1405131-638908838817480201.jpg
Doc-P-1405131-638908838817480201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لدى نزوله من طائرته في ألاسكا، وفقا لما أفاد به الكرملين.
Advertisement

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قبل مغادرة بوتين إلى ألاسكا: "من المقرر أن يهبط الرئيس في تمام الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، سيستقبله الرئيس ترامب" على المدرج.


ونقلت رويترز عن الكرملين قوله: "روسيا تتوقع إحراز نتائج خلال محادثات ألاسكا، التي نتوقع أن تستغرق من 6 إلى 7 ساعات على الأقل".

وأفاد الكرملين، في وقت سابق، الجمعة، أن القمة ستتناول الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى ملفات التجارة والتعاون الاقتصادي والأمن العالمي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه لن يصدر بيان مشترك بعد القمة، فيما أكد ترامب أن اجتماعا آخر يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون ضروريا قبل أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقبيل بداية الرحلة إلى أنكوريج، قال ترامب للمراسلين في طائرة "إير فورس وان": "إنه رجل ذكي (بوتين) نحن رئيسان، نتفق واحدنا مع الآخر. هناك مستوى جيد من الاحترام بيننا".
 
وتحدث ترامب عن قمة ألاسكا مع بوتين، قائلا إنه "سيكون هناك شيء ما".
 
وفي ما يتعلق بأوكرانيا، أضاف ترامب: "لن نتعامل تجاريا مع روسيا حتى وقف الحرب في أوكرانيا".

وتابع: "على أوكرانيا تحديد موقفها بشأن حدود أراضيها".

وأشار إلى أن: "الضمانات الأمنية لأوكرانيا ممكنة بالتعاون مع أوروبا".
مواضيع ذات صلة
عن لقاء بوتين وزيلينسكي.. هذا ما قاله الكرملين
lebanon 24
16/08/2025 02:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا موعد ومكان لقاء بوتين وترامب.. الكرملين يكشف
lebanon 24
16/08/2025 02:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: عقد لقاء بوتين وترمب في ألاسكا منطقي للغاية
lebanon 24
16/08/2025 02:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: اتفاق مبدئي على عقد لقاء بين بوتين وترامب في الأيام المقبلة
lebanon 24
16/08/2025 02:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:06 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:59 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:06 | 2025-08-15
16:59 | 2025-08-15
16:54 | 2025-08-15
16:46 | 2025-08-15
16:38 | 2025-08-15
16:35 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24