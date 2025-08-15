هل ينتقل فلسطينو غزة إلى جنوب السودان؟

Advertisement

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة عن وجود مناقشات بين جنوب السودان وإسرائيل بشأن اتفاق محتمل لنقل فلسطينيين من الذي تعصف به الحرب إلى الدولة الأفريقية المضطربة، وهو ما رفضه على الفور ووصفوه بأنه غير مقبول.وقالت المصادر إن المحادثات لا تزال جارية ولم يُبرم أي اتفاق بعد، لكنها تُشير إلى خطة تهدف، في حال تنفيذها، إلى نقل سكان غزة إلى جنوب السودان، الدولة التي تعاني من نزاعات سياسية وعرقية مستمرة منذ سنوات.ويأتي ذلك في وقت أعرب فيه بنيامين عن عزمه توسيع السيطرة العسكرية في غزة، مع تكرار دعوته إلى مغادرة القطاع طواعية، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون محاولة لإعادة إنتاج "نكبة" جديدة، مستذكرين ما حدث عام 1948 عندما نزح مئات الآلاف أو أجبروا على الرحيل خلال الحرب العربية .وأكد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، رفض القيادة والشعب الفلسطيني لأي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن الحل يجب أن يتركز في وقف الحرب والإبادة والتجويع ، وإنهاء ووقف الاستيطان، وليس نقل الفلسطينيين خارج أراضيهم.ومن جانبها، نفت في جنوب السودان وجود أي خطة من هذا النوع، ووصفت التقارير بشأنها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، في حين أكدت نائبة الإسرائيلي، شارين هاسكل، أن المحادثات مع جوبا تناولت السياسة الخارجية والمنظمات متعددة الأطراف والأزمة الإنسانية في جنوب السودان، ولم تركز على مسألة إعادة التوطين.وتستمر في التواصل مع عدد من الدول للبحث عن وجهة للفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الخطط المحتملة.