تعتبر البازلاء من الخضروات المفيدة جداً كونها تعتبر مصدراً للبروتين النباتي والألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن.

وأظهرت دراسة أنّ تناول البازلاء وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف يوميًا يُعزز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، ويُقلل خطر الإصابة بأمراض مثل مرض التهاب الأمعاء ومتلازمة القولون العصبي.

كذلك، تحتوي البازلاء على نسبة عالية من الكوميسترول؛ الذي ذكرت دراسة حديثة أنّه يمتلك خصائص قد تُساعد على تثبيط نمو أورام القولون وسرطان المعدة، ولكن لا تزال هذه النتائج أولية وبحاجة لمزيدٍ من الدراسات.

أيضاً، تحتوي البازلاء على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل الإيزوفلافون، والتي تحمي الخلايا من التلف الناجم عن الجذور الحرة، كما ذكرت عدة دراسات أنّ مضادات الأكسدة قد تُساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان ومنع انتشاره، ولكن لا تزال هذه النتائج أولية. (الطبي)