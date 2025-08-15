Advertisement

عربي-دولي

تحليق طائرات الشبح وإف-35 خلال استقبال ترامب لبوتين.. شاهد الفيديو

Lebanon 24
15-08-2025 | 15:59
Doc-P-1405186-638908963452545080.png
Doc-P-1405186-638908963452545080.png photos 0
شهدت ولاية ألاسكا تحليق طائرات حربية أميركية متطورة خلال استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أبرزها طائرة "بي-2 الشبح" و"إف-35"، في عرض عسكري بارز ومهيب.
 
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن التحليق جاء تحية للرئيس الروسي، فيما وصلت الطائرة الرئاسية الأميركية أولاً إلى قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة، وظل ترامب داخلها لعدة دقائق قبل نزول بوتين لاستقباله على مدرج القاعدة، حيث نصب المسؤولون منصة خاصة وسجاداً أحمر، وأحاطت بها مقاتلات متوقفة وأفراد الجيش بالزي الرسمي.

وأعلن البيت الأبيض أن المحادثات بين الرئيسين ستعقد بحضور مساعديهما، أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، مع تغيير في برنامج الاجتماع من لقاء ثنائي إلى اجتماع لمجموعة أكبر، وهو ما وصفته شبكة "سي إن إن" بأنه "تغيير ذو أهمية كبيرة".
فيديو
