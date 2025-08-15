مظاهرات أمام منزل كاتس.. مطالبة بصفقة عاجلة!

Advertisement

شهد منزل يسرائيل كاتس مساء الجمعة، احتجاجات شارك فيها عشرات الإسرائيليين، بينهم عائلات أسرى محتجزين في وأخرى لأسرى أُفرج عنهم سابقًا، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل تعيد أسرى القطاع إلى ديارهم.ورفع المحتجون خلال الفعالية شعارات تطالب الحكومة ووزير الدفاع بالتحرك العاجل، وأقاموا مائدة "سبت" رمزية فارغة، تمثل غياب الأسرى عن بيوتهم، في رسالة تعكس المعاناة التي يعيشها ذووهم. كما شارك عدد من الأسرى المفرج عنهم من غزة وعائلاتهم، مؤكدين في رسالة قرأوها أن "شعب يقف هنا معًا" ويطالب الحكومة بالانضمام إليهم.وفي سياق متصل، دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى مظاهرات واسعة غدًا السبت في ومناطق أخرى، تزامنًا مع الإضراب الطارئ المزمع تنفيذه الأحد، للضغط على الحكومة لإتمام صفقة التبادل مع حركة .وتتهم وعائلات الأسرى رئيس الوزراء بإفشال مفاوضات الصفقة لأسباب سياسية، بينما تشير التقديرات إلى وجود نحو 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، مقابل أكثر من 10 آلاف فلسطيني محتجزين في سجون إسرائيل، يعانون من التعذيب والإهمال الطبي.