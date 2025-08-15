29
إقتصاد
بين الأردن ودول الخليج.. ارتفاع في التبادل التجاري والأرقام تتحدث
Lebanon 24
15-08-2025
|
16:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل حجم التبادل التجاري بين
الأردن
ودول مجلس التعاون
الخليجي
خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً، ليبلغ نحو 3.61 مليار دولار، مقارنةً بـ3.04 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ونقلتها
وكالة الأنباء
الأردنية
(بترا).
وأوضحت البيانات أن قيمة صادرات الأردن إلى دول مجلس التعاون حتى نهاية مايو أيار الماضي بلغت 1.03 مليار دولار، مقابل 901.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمواً في الصادرات الأردنية إلى هذه الدول.
كذلك، ارتفعت الواردات الأردنية من دول مجلس التعاون إلى 2.57 مليار دولار حتى نهاية مايو أيار، مقارنةً بـ2.14 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وبيّنت البيانات أن
المملكة العربية السعودية
جاءت في صدارة الشركاء التجاريين للأردن بين دول المجلس، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 2.38 مليار دولار، تلتها
الإمارات العربية المتحدة
في المرتبة الثانية بـ849.3 مليون دولار.
وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بحجم تبادل بلغ 146.4 مليون دولار، تلتها الكويت بـ105.6 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بـ71.8 مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري مع مملكة البحرين نحو 52.1 مليون دولار.
