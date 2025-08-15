29
31 دولة عربية وإسلامية تندد بـ"إسرائيل الكبرى".. وتعهد بالتصدي لسياسة فرض الأمر الواقع!
Lebanon 24
15-08-2025
|
16:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت 31 دولة عربية وإسلامية، الجمعة، بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه تصريحات
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
حول ما يُسمى بـ"رؤية
إسرائيل
الكبرى"، معتبرة أنها تمثل استهانة خطيرة بالقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والإقليمي.
وشدد البيان، الذي وقّع عليه وزراء خارجية الدول المعنية والأمناء العامون لجامعة
الدول العربية
ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون
الخليجي
، على أن هذه التصريحات تكشف أوهام السيطرة وفرض السطوة بالقوة، مؤكدًا أن الدول الموقعة ستتخذ إجراءات وسياسات تكرّس السلام العادل والاستقرار بعيدًا عن التوسع والاستيطان.
كما أدان البيان موافقة
وزير المالية
الإسرائيلي
المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة استيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية الرافضة لإقامة الدولة
الفلسطينية
، معتبرًا ذلك استمرارًا لسياسات تهدد حل الدولتين وتقوض فرص السلام.
