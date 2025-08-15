Advertisement

أصدرت 31 دولة عربية وإسلامية، الجمعة، بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه تصريحات حول ما يُسمى بـ"رؤية الكبرى"، معتبرة أنها تمثل استهانة خطيرة بالقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والإقليمي.وشدد البيان، الذي وقّع عليه وزراء خارجية الدول المعنية والأمناء العامون لجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون ، على أن هذه التصريحات تكشف أوهام السيطرة وفرض السطوة بالقوة، مؤكدًا أن الدول الموقعة ستتخذ إجراءات وسياسات تكرّس السلام العادل والاستقرار بعيدًا عن التوسع والاستيطان.كما أدان البيان موافقة المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة استيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية الرافضة لإقامة الدولة ، معتبرًا ذلك استمرارًا لسياسات تهدد حل الدولتين وتقوض فرص السلام.