قمة تاريخية عقدت أمس الجمعة بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة إلمندورف- ديتشاردسون العسكرية في أنكوراج، كبرى مدن ألاسكا، استمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة.

Advertisement



وشهدت القمة تغييرات عدة؛ فبدلاً من اجتماع مغلق بين الرئيسين والمترجمين، حُوّل الاجتماع إلى اجتماع ثلاثة مقابل ثلاثة بانضمام ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى ، وانضمام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومستشاره للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف إلى بوتين. وكان من المقرر عقد اجتماع موسع على الغداء، لكن تم إلغاؤه.

وبعد اختام المحادثات التاريخية في ألاسكا، عقد ترامب وبوتين مؤتمرا صحافيا. وشهدت القمة تغييرات عدة؛ فبدلاً من اجتماع مغلق بين الرئيسين والمترجمين، حُوّل الاجتماع إلى اجتماع ثلاثة مقابل ثلاثة بانضمام ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى ، وانضمام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومستشاره للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف إلى بوتين. وكان من المقرر عقد اجتماع موسع على الغداء، لكن تم إلغاؤه.وبعد اختام المحادثات التاريخية في ألاسكا، عقد ترامب وبوتين مؤتمرا صحافيا.

مؤتمر صحفي مشترك

بوتين شكر ترامب على مقترح عقد قمة بينهما، مؤكدا أن الاجتماع الذي عقد في ألاسكا كان بناء.



وقال بوتين في المؤتمر إن المحادثات مع ترامب في ألاسكا، تؤسس لتطبيع العلاقات مع ، مبيناً أن اللقاء تم في أجواء من الاحترام المتبادل.



وفي السياق، قال الرئيس الأميركي: "عقدنا اجتماعا مثمرا للغاية واتفقنا على الكثير من النقاط".



وخلال المؤتمر، قال الرئيس الروسي "أسسنا اتصالات مباشرة جيدة للغاية مع ترامب يجب تخطي العداء مع أميركا إلى الحوار".



وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى أدنى مستوى مؤخراً، وأضاف "من الضروري تصحيح مسار العلاقات مع أميركا والبدء في العمل المشترك".



وبشأن التسوية في ، قال الرئيس الروسي: "التسوية في أوكرانيا يجب أن تكون طويلة الأمد"، مشيرا إلى أنه شرح للرئيس الأميركي الرؤية الروسية بشأن الأزمة مع كييف أتفقت مع ترامب على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا لكن مع تلبية مطالبنا".



من جانبه، قال الرئيس ترامب إنه تم إحراز "تقدم كبير" مع بوتين، وأوضح أنه سيتحدث مع قادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قريبا.



وأضاف "سأجتمع مع بوتين مجددا على الأرجح قريبا"، لافتا إلى أن المباحثات مع بوتين كانت عصيبة."



وتابع: "لم نصل إلى ما نريد لكن لدينا فرصة جيدة لتحقيق ذلك"، لكنه أشار إلى إحراز "تقدم رائع".



وفي نهاية المؤتمر الصحافي خاطب ترامب بوتين بالقول "سأتواصل معك مرة ثانية قريبا"، ليرد بوتين بالقول "المحادثات المقبلة في ".



وغادر الزعيمان دون تلقي أي أسئلة من والصحافيين، أو مشاركة تفاصيل المحادثات حول مستقبل أوكرانيا.





نصيحة من ترامب لزيلينسكي

إلى ذلك، صرّح ترامب اليوم السبت، في مقابلة مع "فوكس نيوز" أنه اجتمع مع الرئيس الروسي في ألاسكا بشكل منفرد، وأضاف "اعتقد أننا نقترب جدا من التوصل لاتفاق، وعلى أوكرانيا أن توافق وربما لا تفعل ونصيحتي إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن يبرم اتفاقا".



وكشف ترامب أنه يجري حالياً الإعداد لاجتماع بين زيلينسكي وبوتين والرئيس الأميركي.



كما أوضح أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع بوتين، لكنه وصف الاجتماع بالناجح جداً، قائلاً: "أمنح اجتماعي مع بوتين درجة 10 على 10".



وأضاف: "تفاوضنا على العديد من النقاط خلال الاجتماع، ولا تزال هناك نقطة أو اثنتان مهمتان للاتفاق بشأنهما مع بوتين وزيلينسكي"، موضحاً أن التفاوض شمل نقاطاً تتعلق بحلف شمال الأطلسي وإجراءات أمنية وأراضٍ.



بوتين يكسر التقاليد

وكسر تقليد السفر إلى الخارج، وركوب سيارته الخاصة، واستقل سيارة الرئيس الأميركي ترامب والمعروفة باسم "الوحش" بناء على دعوة منه، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".



وجاء اقتراح الذهاب معا إلى مكان المفاوضات في سيارة "كاديلاك 1" المصفحة، والملقبة بـ"The Beast"، من ترامب بعد التقاط صورة مشتركة لهما.



وعادة ما يركب بوتين سيارته الخاصة من نوع "أوروس" عندما يسافر إلى أي مكان في العالم.(وكالات)