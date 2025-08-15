Advertisement

عربي-دولي

بعد لقائه ترامب.. بوتين غادر ألاسكا

Lebanon 24
15-08-2025 | 23:29
بعد القمة التاريخية التي عقدها مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، استقل الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين طائرته مغادرا ألاسكا. 
وعقب القمة وصف الرئيسان القمة التي استغرقت نحو 3 ساعات، بأنها "بناءة"، رغم أنها لم تتوصل إلى "صفقة".

وفي مؤتمر صحافي قبيل مغادرته ألاسكا، أشار الرئيس الروسي، إلى "تفاهم" تم التوصل إليه مع نظيره الأميركي خلال القمة، قائلاً إنه قد يجلب السلام إلى أوكرانيا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وقال بوتين: "نأمل أن يمهد التفاهم الذي توصلنا إليه لطريق إلى السلام في أوكرانيا".

ولفت إلى انه ينبغي على أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين عدم وضع "عقبات" أمام السلام.

وأضاف بوتين أن موسكو تتوقع "أن تعي كييف والعواصم الأوروبية كل هذا بطريقة بناءة وألا تخلق أي عقبات أو تقوم بمحاولات لتعطيل التقدم الناشئ من خلال الاستفزازات أو المكائد الخفية".

وأشاد الرئيس الروسي بمحادثاته مع نظيره الأميركي، واصفاً ياها بأنها "بناءة" و"قائمة على الاحترام المتبادل".

وامتدت قمة ترامب وبوتين بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا إلى 3 ساعات يوم الجمعة، إذ سعى الرئيسان إلى إيجاد طريقة لإنهاء أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ 80 عاماً.

وقال المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف للتلفزيون الرسمي إن المحادثات في ألاسكا مضت على نحو جيد للغاية.(سكاي نيوز)
