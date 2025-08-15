بعد لقائه ترامب.. بوتين غادر ألاسكا

Advertisement

بعد القمة التاريخية التي عقدها مع نظيره الأميركي ، استقل فيلاديمير طائرته مغادرا ألاسكا.وعقب القمة وصف الرئيسان القمة التي استغرقت نحو 3 ساعات، بأنها "بناءة"، رغم أنها لم تتوصل إلى "صفقة".وفي مؤتمر صحافي قبيل مغادرته ألاسكا، أشار الرئيس الروسي، إلى "تفاهم" تم التوصل إليه مع نظيره الأميركي خلال القمة، قائلاً إنه قد يجلب السلام إلى ، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.وقال بوتين: "نأمل أن يمهد التفاهم الذي توصلنا إليه لطريق إلى السلام في أوكرانيا".ولفت إلى انه ينبغي على أوكرانيا وحلفائها عدم وضع "عقبات" أمام السلام.وأضاف بوتين أن تتوقع "أن تعي والعواصم الأوروبية كل هذا بطريقة بناءة وألا تخلق أي عقبات أو تقوم بمحاولات لتعطيل التقدم الناشئ من خلال الاستفزازات أو المكائد الخفية".وأشاد الرئيس الروسي بمحادثاته مع نظيره الأميركي، واصفاً ياها بأنها "بناءة" و"قائمة على الاحترام المتبادل".وامتدت قمة وبوتين بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا إلى 3 ساعات يوم الجمعة، إذ سعى الرئيسان إلى إيجاد طريقة لإنهاء أكثر الصراعات دموية في منذ 80 عاماً.وقال المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف للتلفزيون الرسمي إن المحادثات في ألاسكا مضت على نحو جيد للغاية.(سكاي نيوز)