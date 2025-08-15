Advertisement

بعد قمة ترامب ـ بوتين.. ألمانيا حذرة!

Lebanon 24
15-08-2025 | 23:34
تعتمد الحكومة الألمانية نهجا حذرا ولك بعد القمة التي انعقدت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة في ألاسكا.
وأفادت مصادر حكومية في برلين بأنه يتم إطلاع المستشار فريدريش ميرتس على التطورات في أنكوراج، بينما يحافظ فريقه على اتصال نشط مع الحلفاء الدوليين، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقال ترامب إنه سيطلع الشركاء الأوروبيين على الفور، لكنه لم يحدد متى.

وقدم ترامب وبوتين بعض التفاصيل البسيطة بشأن الموضوع الرئيسي للقمة وهو الحرب في أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي موجز في أنكوراج، لم يكن هناك ذكر لوقف إطلاق نار محتمل.

وتحدث بوتين عن اتفاقات يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لحل الصراع، لكنه لم يقدم تفاصيل.

من جانبه، أكد ترامب أنه يجب إنهاء الحرب، مضيفا أن بوتين يشاركه نفس الهدف.(سكاي نيوز)
 
