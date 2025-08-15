بعد قمة ترامب ـ بوتين.. ألمانيا حذرة!

Advertisement

تعتمد الحكومة نهجا حذرا ولك بعد القمة التي انعقدت بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي أمس الجمعة في ألاسكا.وأفادت مصادر حكومية في برلين بأنه يتم إطلاع المستشار فريدريش ميرتس على التطورات في أنكوراج، بينما يحافظ فريقه على اتصال نشط مع الحلفاء الدوليين، وفق الألمانية.وقال إنه سيطلع الشركاء على الفور، لكنه لم يحدد متى.وقدم ترامب وبوتين بعض التفاصيل البسيطة بشأن الموضوع للقمة وهو الحرب في .وخلال مؤتمر صحفي موجز في أنكوراج، لم يكن هناك ذكر لوقف إطلاق نار محتمل.وتحدث عن اتفاقات يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لحل الصراع، لكنه لم يقدم تفاصيل.من جانبه، أكد ترامب أنه يجب إنهاء الحرب، مضيفا أن بوتين يشاركه نفس الهدف.(سكاي نيوز)