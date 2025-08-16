منها دونباس شبه جزيرة القرم.. ما هي الأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية؟

كتب موقع "العربية": أثار تصريح الرئيس الأميركي بشأن "تبادل محتمل للأراضي بين كييف وموسكو" مخاوف أوروبية. ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتأكيد مجدداً خلال لقائه مع زعماء أوروبيين يوم الأربعاء، أن "الأوكرانيين وحدهم المخولون التفاوض حول مسألة تبادل الأراضي".

بدورها، تساءلت كييف عن طبيعة الأراضي التي قد "تتبادلها" مع ، مجددة رفضها الحازم الانسحاب من أراضيها لصالح القوات الروسية.



فما حجم الأراضي التي تُسيطر عليها منذ غزوها في شباط 2022.



19% من أراضي أوكرانيا

تسيطر روسيا، وفق تقرير لوكالة "رويترز"، على نحو 114,500 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 19% من أراضي أوكرانيا. يشمل ذلك شبه القرم، وجزء كبير من الأراضي في شرق وجنوب شرق البلاد، حسب خرائط مفتوحة المصدر لساحة القتال. ولا تسيطر أوكرانيا على أي أراضٍ روسية معترف بها دولياً.



تزعم روسيا أن القرم ودونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، وهي المناطق التي اعترفت بها موسكو جزءاً من أوكرانيا عند انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، هي الآن جزء من روسيا. بالمقابل، تؤكد أوكرانيا مراراً أنها لن تعترف بالاحتلال الروسي لأراضيها، وتعترف معظم دول العالم بحدود أوكرانيا لعام 1991.

شبه جزيرة القرم

واستولت القوات الروسية عام 2014 على شبه جزيرة القرم، الواقعة على البحر الأسود جنوب أوكرانيا. بعد استفتاء مثير للجدل حول الانضمام إلى روسيا، ضمت موسكو الإقليم إليها. تبلغ مساحته نحو 27 ألف كيلومتر مربع.



وفيما ترفض أوكرانيا التخلي عن القرم وتؤكد أنها جزء لا يتجزّء من أراضيها، يقر بعض المسؤولين الأوكرانيين سراً بصعوبة استعادتها بالقوة.



وضُمت القرم إلى الإمبراطورية الروسية في عهد كاثرين الكبرى في القرن الثامن عشر، وتأسس ميناء سيفاستوبول كقاعدة للأسطول الروسي في البحر الأسود بعد ذلك بفترة قصيرة.



عام 1921، أصبحت القرم جزءاً من روسيا ضمن الاتحاد السوفياتي.



وفي عام 1954، أُلحقت بأوكرانيا، التي كانت أيضاً سوفياتية، بقرار من للحزب الشيوعي نيكيتا خروتشوف، وهو أوكراني الأصل.

دونباس

تسيطر روسيا على نحو 46.570 كيلومتراً مربعاً، أي 88 في المائة من إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، بما في ذلك كامل منطقة لوغانسك، و75% من منطقة دونيتسك.



في حين، تسيطر أوكرانيا على نحو 6.600 كيلومتر مربع من الإقليم، لكن روسيا تركز معظم عملياتها على جبهة دونيتسك، متقدمة نحو آخر المدن الكبرى المتبقية تحت سيطرة كييف.



وكان انفصاليون مدعومون من روسيا، في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، قد خرجوا عن سيطرة الحكومة الأوكرانية عام 2014، وأعلنوا عن"جمهوريتين شعبيتين" مستقلتين. واعترف بوتين بهما "جمهوريتين شعبيتين مستقلتين" في عام 2022، قبل أيام من غزو أوكرانيا.

زابوريجيا وخيرسون

تُسيطر القوات الروسية على نحو 74% من منطقتي زابوريجيا وخيرسون في جنوب شرقي أوكرانيا، أي ما يعادل نحو 41.176 كيلومتراً مربعاً. بينما تسيطر أوكرانيا على نحو 14.500 كيلومتر مربع في المنطقتين.



وقال بوتين عام 2024 إنه سيكون مستعداً للموافقة على السلام إذا انسحبت أوكرانيا من جميع المناطق التي تطالب بها روسيا ولم تسيطر عليها بالكامل بعد، وتخلّت رسمياً عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وقال مصدران، لـ"رويترز"، إن بوتين قد يكون مستعداً للانسحاب من جيوب صغيرة من الأراضي التي يسيطر عليها في مناطق أخرى من أوكرانيا، إن وافقت كييف على شروطه.



وتشمل شروط بوتين للسلام تعهّداً قانونياً مُلزماً بعدم توسُّع "الناتو" شرقاً، وضمان "حياد" أوكرانيا، وتقييد قدراتها العسكرية، وحماية الناطقين بالروسية المقيمين فيها، والاعتراف بالمكاسب الإقليمية لروسيا.



خاركيف وسومي ودنيبروبتروفسك

بالإضافة إلى القرم ودونباس وزابوريجيا وخيرسون، تُسيطر روسيا على أجزاء صغيرة من مناطق خاركيف وسومي وميكولايف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.



وفي منطقتي سومي وخاركيف، تسيطر روسيا على نحو 400 كيلومتر مربع. أما في دنيبروبتروفسك، فلروسيا جيب صغير قرب الحدود. وتقول روسيا إنها تُنشئ منطقة عازلة في سومي لحماية منطقة كورسك الروسية من الهجمات الأوكرانية.



خلاف حول الوضع القانوني للأراضي

كما تُصنّف موسكو "جمهورية القرم" وسيفاستوبول، و"جمهورية لوغانسك"، و"جمهورية دونيتسك"، ومناطق زابوريجيا وخيرسون أقاليم تابعة للاتحاد الروسي. بالمقابل تقول كييف، إنها أراض أوكرانية.



يذكر أن معظم دول العالم لا تعترف بهذه المناطق بوصفها جزءاً من روسيا، مع بعض الاستثناءات. فقد اعترفت وكوريا الشمالية ونيكاراغوا بالقرم جزءاً من روسيا.



وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت في عام 2014 أن عملية الضم غير قانونية، واعترفت بالقرم جزءاً من أوكرانيا. وقد عارض القرار 11 بلداً.