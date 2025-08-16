Advertisement

عربي-دولي

قبيل لقاء ترامب- بوتين.. هذا ما طالب به زيلنسكي

Lebanon 24
16-08-2025 | 00:04
A-
A+
Doc-P-1405276-638909248876697085.webp
Doc-P-1405276-638909248876697085.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن على روسيا أن تنهي الحرب التي بدأتها هي بنفسها.
Advertisement
وقال في منشورات عبر حسابه على منصة "إكس"، "روسيا استهدفت سومي وزابوريجيا وخيرسون ودنيبرو في يوم المفاوضات في ألاسكا".

كما قال "ناقشنا مؤخرًا مع الولايات المتحدة والأوروبيين ما يمكن أن يكون فعّالًا حقًا. الجميع بحاجة إلى نهاية عادلة لهذه الحرب. أوكرانيا مستعدة للعمل بأقصى قدر من الجدية لإنهاء الحرب، ونعوّل على موقف قوي من الولايات المتحدة..".

وأعلن الرئيس الأوكراني الغائب الأبرز عن القمة أنه "يعتمد" على ترامب لإنهاء الحرب.
مواضيع ذات صلة
عن لقاء بوتين وزيلينسكي.. هذا ما قاله الكرملين
lebanon 24
16/08/2025 07:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل الاجتماع.. هذا ما سيطلبه ترامب من بوتين
lebanon 24
16/08/2025 07:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل لقاء ترامب بوتين المرتقب.. واشنطن ستبقي قنوات الحوار مفتوحة مع أوكرانيا
lebanon 24
16/08/2025 07:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريحات ترامب تشعل الأجواء قبيل لقاء روبيو ولافروف في ماليزيا
lebanon 24
16/08/2025 07:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:51 | 2025-08-15
23:47 | 2025-08-15
23:34 | 2025-08-15
23:29 | 2025-08-15
23:23 | 2025-08-15
17:06 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24