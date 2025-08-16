29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قبيل لقاء ترامب- بوتين.. هذا ما طالب به زيلنسكي
Lebanon 24
16-08-2025
|
00:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، أن على
روسيا
أن تنهي الحرب التي بدأتها هي بنفسها.
Advertisement
وقال في منشورات عبر حسابه على منصة "إكس"، "روسيا استهدفت سومي وزابوريجيا وخيرسون ودنيبرو في يوم المفاوضات في ألاسكا".
كما قال "ناقشنا مؤخرًا مع
الولايات المتحدة
والأوروبيين ما يمكن أن يكون فعّالًا حقًا. الجميع بحاجة إلى نهاية عادلة لهذه الحرب.
أوكرانيا
مستعدة للعمل بأقصى قدر من الجدية لإنهاء الحرب، ونعوّل على موقف قوي من الولايات المتحدة..".
وأعلن الرئيس الأوكراني الغائب الأبرز عن القمة أنه "يعتمد" على
ترامب
لإنهاء الحرب.
مواضيع ذات صلة
عن لقاء بوتين وزيلينسكي.. هذا ما قاله الكرملين
Lebanon 24
عن لقاء بوتين وزيلينسكي.. هذا ما قاله الكرملين
16/08/2025 07:55:07
16/08/2025 07:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل الاجتماع.. هذا ما سيطلبه ترامب من بوتين
Lebanon 24
قبل الاجتماع.. هذا ما سيطلبه ترامب من بوتين
16/08/2025 07:55:07
16/08/2025 07:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل لقاء ترامب بوتين المرتقب.. واشنطن ستبقي قنوات الحوار مفتوحة مع أوكرانيا
Lebanon 24
قبيل لقاء ترامب بوتين المرتقب.. واشنطن ستبقي قنوات الحوار مفتوحة مع أوكرانيا
16/08/2025 07:55:07
16/08/2025 07:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحات ترامب تشعل الأجواء قبيل لقاء روبيو ولافروف في ماليزيا
Lebanon 24
تصريحات ترامب تشعل الأجواء قبيل لقاء روبيو ولافروف في ماليزيا
16/08/2025 07:55:07
16/08/2025 07:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
مصر ترفض توسيع العدوان الإسرائيلي في غزة وتجسيد "إسرائيل الكبرى"
Lebanon 24
مصر ترفض توسيع العدوان الإسرائيلي في غزة وتجسيد "إسرائيل الكبرى"
23:51 | 2025-08-15
15/08/2025 11:51:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة.. اتهام عمدة أميركية بإخفاء علاقتها الرومانسية بحارسها الشخصي!
Lebanon 24
فضيحة.. اتهام عمدة أميركية بإخفاء علاقتها الرومانسية بحارسها الشخصي!
23:47 | 2025-08-15
15/08/2025 11:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قمة ترامب ـ بوتين.. ألمانيا حذرة!
Lebanon 24
بعد قمة ترامب ـ بوتين.. ألمانيا حذرة!
23:34 | 2025-08-15
15/08/2025 11:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقائه ترامب.. بوتين غادر ألاسكا
Lebanon 24
بعد لقائه ترامب.. بوتين غادر ألاسكا
23:29 | 2025-08-15
15/08/2025 11:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
استمرت لـ 3 ساعات.. قمة تاريخية بين ترامب وبوتين في ألاسكا ومحادثات وصفت بـ"البناءة"
Lebanon 24
استمرت لـ 3 ساعات.. قمة تاريخية بين ترامب وبوتين في ألاسكا ومحادثات وصفت بـ"البناءة"
23:23 | 2025-08-15
15/08/2025 11:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
14:15 | 2025-08-15
15/08/2025 02:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:48 | 2025-08-15
15/08/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:51 | 2025-08-15
مصر ترفض توسيع العدوان الإسرائيلي في غزة وتجسيد "إسرائيل الكبرى"
23:47 | 2025-08-15
فضيحة.. اتهام عمدة أميركية بإخفاء علاقتها الرومانسية بحارسها الشخصي!
23:34 | 2025-08-15
بعد قمة ترامب ـ بوتين.. ألمانيا حذرة!
23:29 | 2025-08-15
بعد لقائه ترامب.. بوتين غادر ألاسكا
23:23 | 2025-08-15
استمرت لـ 3 ساعات.. قمة تاريخية بين ترامب وبوتين في ألاسكا ومحادثات وصفت بـ"البناءة"
17:06 | 2025-08-15
خارطة الصراع تتكشف.. روسيا تسيطر على 19% من أوكرانيا
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 07:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 07:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
16/08/2025 07:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24