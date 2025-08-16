Advertisement

عربي-دولي

الجيش الاسرائيلي يوسع عملياته في غزة.. وغارات عنيفة شرق المدينة

Lebanon 24
16-08-2025 | 00:32
وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية شرق مدينة غزة، فيما شهد القطاع خلال الساعات الأخيرة، سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في مناطق متفرقة.
أتى ذلك، بعدما أشارت أفادت مصادر طبية إلى استشهاد 60 فلسطينيا عقب غارات جوية استهدفتهم أثناء تسلّمهم مساعدات إنسانية في منطقة زيكيم شمال القطاع ومحور نتساريم وسط القطاع.

بينما أكدت وزارة الصحة بغزة وصول 6 شهداء و26 جريحاً إلى مستشفى الشفاء برصاص القوات الإسرائيلية التي أطلقت النار على فلسطينيين منتظرين المساعدات في المنطقة ذاتها.
وفي الجنوب، أعلن مصدر طبي عن وقوع قتلى وإصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في منطقة المواصي غرب خان يونس. في حين أفاد شهود عيان بمقتل 7 ضحايا وإصابة آخرين إثر قصف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من مدرسة الماجدة وسيلة غرب مدينة غزة.

حي الزيتون
وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي المكثف على حي الزيتون شرق مدينة غزة منذ أيام بالتزامن مع تقدم الدبابات في محيط شارع 8. كما واصلت الطائرات الحربية خلال الساعات الماضية تدمير عشرات المنازل، ونسف المباني السكنية وسط خان يونس مخلّفة دماراً واسعاً.
بينما تتصاعد المخاوف مع تكرار استهداف النازحين ومناطق الإيواء، من انهيار كامل للمنظومة الإنسانية في القطاع، حيث تعاني المستشفيات من عجز حاد في الإمكانيات الطبية، فيما يعيش مئات الآلاف من النازحين في ظروف بالغة القسوة، وسط نقص حاد في الغذاء والماء والدواء.
