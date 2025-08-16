31
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الجيش الاسرائيلي يوسع عملياته في غزة.. وغارات عنيفة شرق المدينة
Lebanon 24
16-08-2025
|
00:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسع الجيش
الإسرائيلي
عملياته العسكرية شرق مدينة غزة، فيما شهد القطاع خلال الساعات الأخيرة، سلسلة من
الغارات
الجوية والقصف المدفعي العنيف، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في مناطق متفرقة.
Advertisement
أتى ذلك، بعدما أشارت أفادت مصادر طبية إلى استشهاد 60 فلسطينيا عقب غارات جوية استهدفتهم أثناء تسلّمهم مساعدات إنسانية في منطقة زيكيم شمال القطاع ومحور نتساريم وسط القطاع.
بينما أكدت
وزارة الصحة
بغزة وصول 6
شهداء
و26 جريحاً إلى مستشفى الشفاء برصاص القوات
الإسرائيلية
التي أطلقت النار على فلسطينيين منتظرين المساعدات في المنطقة ذاتها.
وفي الجنوب، أعلن مصدر طبي عن وقوع قتلى وإصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في منطقة المواصي غرب
خان يونس
. في حين أفاد شهود
عيان
بمقتل 7 ضحايا وإصابة آخرين إثر قصف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من مدرسة الماجدة وسيلة غرب مدينة غزة.
حي
الزيتون
وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي المكثف على حي الزيتون شرق مدينة غزة منذ أيام بالتزامن مع تقدم الدبابات في محيط شارع 8. كما واصلت الطائرات الحربية خلال الساعات الماضية تدمير عشرات المنازل، ونسف المباني السكنية وسط خان يونس مخلّفة دماراً واسعاً.
بينما تتصاعد المخاوف مع تكرار استهداف
النازحين
ومناطق الإيواء، من انهيار كامل للمنظومة الإنسانية في القطاع، حيث تعاني المستشفيات من عجز حاد في الإمكانيات الطبية، فيما يعيش مئات الآلاف من النازحين في ظروف بالغة القسوة، وسط نقص حاد في الغذاء والماء والدواء.
مواضيع ذات صلة
العربية: الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية والجوية في شرق مدينة غزة
Lebanon 24
العربية: الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية والجوية في شرق مدينة غزة
16/08/2025 10:18:28
16/08/2025 10:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة على شرق مدينة غزة (العربية)
Lebanon 24
غارات عنيفة على شرق مدينة غزة (العربية)
16/08/2025 10:18:28
16/08/2025 10:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يوسّع عمليته البرية والجوية بحي الزيتون شرق غزّة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يوسّع عمليته البرية والجوية بحي الزيتون شرق غزّة
16/08/2025 10:18:28
16/08/2025 10:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على شرق دير البلح وسط غزة
Lebanon 24
العربية: سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على شرق دير البلح وسط غزة
16/08/2025 10:18:28
16/08/2025 10:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد قمة بوتين.. ترامب يتحدث إلى زيلينسكي وقادة حلف الأطلسي
Lebanon 24
بعد قمة بوتين.. ترامب يتحدث إلى زيلينسكي وقادة حلف الأطلسي
02:59 | 2025-08-16
16/08/2025 02:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب شرق أستراليا
Lebanon 24
زلزال يضرب شرق أستراليا
02:52 | 2025-08-16
16/08/2025 02:52:26
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع محادثات الاسكا.. حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا واوكرانيا
Lebanon 24
على وقع محادثات الاسكا.. حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا واوكرانيا
02:36 | 2025-08-16
16/08/2025 02:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاشتباكات السابقة.. محافظ السويداء: لضرورة الصلح بين العشائر والدروز
Lebanon 24
بعد الاشتباكات السابقة.. محافظ السويداء: لضرورة الصلح بين العشائر والدروز
02:12 | 2025-08-16
16/08/2025 02:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقاء ترامب - بوتين.. الروس يحتفلون والاوكران ممتعضون
Lebanon 24
بعد لقاء ترامب - بوتين.. الروس يحتفلون والاوكران ممتعضون
01:45 | 2025-08-16
16/08/2025 01:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
14:15 | 2025-08-15
15/08/2025 02:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:48 | 2025-08-15
15/08/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:59 | 2025-08-16
بعد قمة بوتين.. ترامب يتحدث إلى زيلينسكي وقادة حلف الأطلسي
02:52 | 2025-08-16
زلزال يضرب شرق أستراليا
02:36 | 2025-08-16
على وقع محادثات الاسكا.. حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا واوكرانيا
02:12 | 2025-08-16
بعد الاشتباكات السابقة.. محافظ السويداء: لضرورة الصلح بين العشائر والدروز
01:45 | 2025-08-16
بعد لقاء ترامب - بوتين.. الروس يحتفلون والاوكران ممتعضون
01:34 | 2025-08-16
عشرات القتلى في الجزائر بعد سقوط حافلة في مجرى نهر
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 10:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 10:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
16/08/2025 10:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24