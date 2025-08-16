الجيش الاسرائيلي يوسع عملياته في غزة.. وغارات عنيفة شرق المدينة

وسع الجيش عملياته العسكرية شرق مدينة غزة، فيما شهد القطاع خلال الساعات الأخيرة، سلسلة من الجوية والقصف المدفعي العنيف، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في مناطق متفرقة.

Advertisement

أتى ذلك، بعدما أشارت أفادت مصادر طبية إلى استشهاد 60 فلسطينيا عقب غارات جوية استهدفتهم أثناء تسلّمهم مساعدات إنسانية في منطقة زيكيم شمال القطاع ومحور نتساريم وسط القطاع.



بينما أكدت بغزة وصول 6 و26 جريحاً إلى مستشفى الشفاء برصاص القوات التي أطلقت النار على فلسطينيين منتظرين المساعدات في المنطقة ذاتها.

وفي الجنوب، أعلن مصدر طبي عن وقوع قتلى وإصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في منطقة المواصي غرب . في حين أفاد شهود بمقتل 7 ضحايا وإصابة آخرين إثر قصف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من مدرسة الماجدة وسيلة غرب مدينة غزة.



حي

وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي المكثف على حي الزيتون شرق مدينة غزة منذ أيام بالتزامن مع تقدم الدبابات في محيط شارع 8. كما واصلت الطائرات الحربية خلال الساعات الماضية تدمير عشرات المنازل، ونسف المباني السكنية وسط خان يونس مخلّفة دماراً واسعاً.

بينما تتصاعد المخاوف مع تكرار استهداف ومناطق الإيواء، من انهيار كامل للمنظومة الإنسانية في القطاع، حيث تعاني المستشفيات من عجز حاد في الإمكانيات الطبية، فيما يعيش مئات الآلاف من النازحين في ظروف بالغة القسوة، وسط نقص حاد في الغذاء والماء والدواء.