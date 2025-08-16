بعد لقاء ترامب - بوتين.. الروس يحتفلون والاوكران ممتعضون

خرج الرئيسان الأميركي والروسي بانطباع جيد من اللقاء الذي وصفاه بالبناء والإيجابي.

كما تواعدا على لقاء ثان قد يعقد ربما في ، على الرغم من أن القمة لم تفض إلى إعلان عن وقف إطلاق النار في .



لكن بعيدا عن ألاسكا، احتفى العديد من بهذا "النصر" كما وصفوه، ورأوا فيه باباً مهماً لعودة العلاقات الروسية الأميركية.



وفي السياق، قال أندريه غوروليوف، الجنرال المتقاعد والنائب في الروسي حاليًا إن "تصريحات بوتين أظهرت أن موقف الكرملين ثابت.



واعتبر غوروليوف، في منشور عبر قناته على تيليجرام، أن الاجتماع يُمكن اعتباره إنجازاً، لأن بوتين استطاع أن يشرح "وجهًا لوجه" لترامب أسباب الحرب. وأردف أن حصول "لقاء بين رئيسي والولايات المتحدة يُعد إنجازًا بالفعل بعد كل ما حدث".

، رأى ألكسندر دوغين، الفيلسوف والباحث السياسي الروسي الذي يوصف بعقل بوتين أن اللقاء كان ممتازًا. وكتب في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" اليوم السبت: "أفضل نتيجة يمكننا توقعها!".



"انتصار لبوتين"

في المقابل لم تكن أجواء الفرح طاغية في أوكرانيا التي لم يكن رئيسها فولدوومير زيلينسكي حاضرا في القمة.



إذ اعتبر أوليكساندر ميريزكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، أن الاجتماع كان بمثابة انتصار في العلاقات العامة لبوتين، الذي ظهر نداً لترامب، و"استغله ليُظهر أنه ليس معزولاً".