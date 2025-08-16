Advertisement

بعد لقاء ترامب - بوتين.. الروس يحتفلون والاوكران ممتعضون

16-08-2025 | 01:45
خرج الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بانطباع جيد من اللقاء الذي وصفاه بالبناء والإيجابي.
كما تواعدا على لقاء ثان قد يعقد ربما في موسكو، على الرغم من أن القمة لم تفض إلى إعلان عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

لكن بعيدا عن ألاسكا، احتفى العديد من أنصار بوتين بهذا "النصر" كما وصفوه، ورأوا فيه باباً مهماً لعودة العلاقات الروسية الأميركية.

وفي السياق، قال أندريه غوروليوف، الجنرال المتقاعد والنائب في البرلمان الروسي حاليًا إن "تصريحات بوتين أظهرت أن موقف الكرملين ثابت.

واعتبر غوروليوف، في منشور عبر قناته على تيليجرام، أن الاجتماع يُمكن اعتباره إنجازاً، لأن بوتين استطاع أن يشرح "وجهًا لوجه" لترامب أسباب الحرب. وأردف أن حصول "لقاء بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة يُعد إنجازًا بالفعل بعد كل ما حدث".
من جهته، رأى ألكسندر دوغين، الفيلسوف والباحث السياسي الروسي الذي يوصف بعقل بوتين أن اللقاء كان ممتازًا. وكتب في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" اليوم السبت: "أفضل نتيجة يمكننا توقعها!".

"انتصار لبوتين"
في المقابل لم تكن أجواء الفرح طاغية في أوكرانيا التي لم يكن رئيسها فولدوومير زيلينسكي حاضرا في القمة.

إذ اعتبر أوليكساندر ميريزكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، أن الاجتماع كان بمثابة انتصار في العلاقات العامة لبوتين، الذي ظهر نداً لترامب، و"استغله ليُظهر أنه ليس معزولاً".
 
