31
o
بيروت
33
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
على وقع محادثات الاسكا.. حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا واوكرانيا
Lebanon 24
16-08-2025
|
02:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت تقارير إعلامية بأن
روسيا
أطلقت خلال الليل 85 مسيرة وصاروخا باتجاه الأراضي
الأوكرانية
، ودمرت بالمقابل 29 مسيرة أوكرانية، فيما كشفت عن سيطرة القوات الروسية على مزيد من البلدات في منطقة دونيتسك أمس وخلال الأسبوع الماضي.
Advertisement
وفي التفاصيل، أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
إسقاط 29 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مناطق جنوب غربي البلاد الليلة الماضية.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت نقلا عن
وزارة الدفاع
أن
أنظمة الدفاع الجوي
الروسية اعترضت ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء الليل فوق مناطق مختلفة.
وأضافت أن ذلك شمل إسقاط 10 طائرات فوق منطقة روستوف.
وفي
كييف
، قالت
القوات الجوية
الأوكرانية، اليوم السبت، إن روسيا أطلقت 85 طائرة مسيرة هجومية وصاروخا باليستيا في هجمات استهدفت أراضي
أوكرانيا
.
وذكرت القوات الجوية على تطبيق تلغرام أن خطوط المواجهة في مناطق سومي ودونيتسك وتشرنيهيف ودنيبروبيتروفسك استُهدفت في الضربات خلال الليل.
وأضافت أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 61 طائرة مسيرة.
وأفادت
هيئة الأركان
العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها الصباحي اليومي بوقوع 139 اشتباكا على خط المواجهة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
مواضيع ذات صلة
حرب المسيّرات مستمرة.. روسيا تدمر 18 مسيرة أوكرانية
Lebanon 24
حرب المسيّرات مستمرة.. روسيا تدمر 18 مسيرة أوكرانية
16/08/2025 12:38:31
16/08/2025 12:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا مستمرة والعمل جار عليها
Lebanon 24
الكرملين: عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا مستمرة والعمل جار عليها
16/08/2025 12:38:31
16/08/2025 12:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: علينا وقف الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: علينا وقف الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا
16/08/2025 12:38:31
16/08/2025 12:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: نأمل أن يكون وقف إطلاق النار الموضوع الرئيسي في محادثات ألاسكا
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: نأمل أن يكون وقف إطلاق النار الموضوع الرئيسي في محادثات ألاسكا
16/08/2025 12:38:31
16/08/2025 12:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد اجتماعه مع ترامب.. بوتين يزور الشرق الأقصى الروسي
Lebanon 24
بعد اجتماعه مع ترامب.. بوتين يزور الشرق الأقصى الروسي
04:57 | 2025-08-16
16/08/2025 04:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النرويج: يجب مواصلة وزيادة الضغط على روسيا
Lebanon 24
النرويج: يجب مواصلة وزيادة الضغط على روسيا
04:54 | 2025-08-16
16/08/2025 04:54:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قمة ترامب- بوتين.. زيلينسكي: مستعدون للتعاون
Lebanon 24
بعد قمة ترامب- بوتين.. زيلينسكي: مستعدون للتعاون
04:25 | 2025-08-16
16/08/2025 04:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة؟
Lebanon 24
ما جديد اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة؟
04:05 | 2025-08-16
16/08/2025 04:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لليوم الرابع.. الحرائق في سوريا مستمرة
Lebanon 24
لليوم الرابع.. الحرائق في سوريا مستمرة
03:49 | 2025-08-16
16/08/2025 03:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
14:15 | 2025-08-15
15/08/2025 02:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:48 | 2025-08-15
15/08/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:57 | 2025-08-16
بعد اجتماعه مع ترامب.. بوتين يزور الشرق الأقصى الروسي
04:54 | 2025-08-16
النرويج: يجب مواصلة وزيادة الضغط على روسيا
04:25 | 2025-08-16
بعد قمة ترامب- بوتين.. زيلينسكي: مستعدون للتعاون
04:05 | 2025-08-16
ما جديد اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة؟
03:49 | 2025-08-16
لليوم الرابع.. الحرائق في سوريا مستمرة
03:48 | 2025-08-16
حرصا على تعزيز السلم الأهلي.. محافظ السويداء يدعو للصلح بين العشائر والدروز
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 12:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 12:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
16/08/2025 12:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24