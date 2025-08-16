على وقع محادثات الاسكا.. حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا واوكرانيا

Advertisement

أفادت تقارير إعلامية بأن أطلقت خلال الليل 85 مسيرة وصاروخا باتجاه الأراضي ، ودمرت بالمقابل 29 مسيرة أوكرانية، فيما كشفت عن سيطرة القوات الروسية على مزيد من البلدات في منطقة دونيتسك أمس وخلال الأسبوع الماضي.وفي التفاصيل، أعلنت إسقاط 29 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مناطق جنوب غربي البلاد الليلة الماضية.وذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت نقلا عن أن الروسية اعترضت ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء الليل فوق مناطق مختلفة.وأضافت أن ذلك شمل إسقاط 10 طائرات فوق منطقة روستوف.وفي ، قالت الأوكرانية، اليوم السبت، إن روسيا أطلقت 85 طائرة مسيرة هجومية وصاروخا باليستيا في هجمات استهدفت أراضي .وذكرت القوات الجوية على تطبيق تلغرام أن خطوط المواجهة في مناطق سومي ودونيتسك وتشرنيهيف ودنيبروبيتروفسك استُهدفت في الضربات خلال الليل.وأضافت أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 61 طائرة مسيرة.وأفادت العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها الصباحي اليومي بوقوع 139 اشتباكا على خط المواجهة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.