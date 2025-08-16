Advertisement

عربي-دولي

على وقع محادثات الاسكا.. حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا واوكرانيا

Lebanon 24
16-08-2025
أفادت تقارير إعلامية بأن روسيا أطلقت خلال الليل 85 مسيرة وصاروخا باتجاه الأراضي الأوكرانية، ودمرت بالمقابل 29 مسيرة أوكرانية، فيما كشفت عن سيطرة القوات الروسية على مزيد من البلدات في منطقة دونيتسك أمس وخلال الأسبوع الماضي.
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 29 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مناطق جنوب غربي البلاد الليلة الماضية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت نقلا عن وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء الليل فوق مناطق مختلفة.

وأضافت أن ذلك شمل إسقاط 10 طائرات فوق منطقة روستوف.

وفي كييف، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، إن روسيا أطلقت 85 طائرة مسيرة هجومية وصاروخا باليستيا في هجمات استهدفت أراضي أوكرانيا.

وذكرت القوات الجوية على تطبيق تلغرام أن خطوط المواجهة في مناطق سومي ودونيتسك وتشرنيهيف ودنيبروبيتروفسك استُهدفت في الضربات خلال الليل.

وأضافت أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 61 طائرة مسيرة.

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها الصباحي اليومي بوقوع 139 اشتباكا على خط المواجهة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
