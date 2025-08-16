Advertisement

عربي-دولي

زلزال يضرب شرق أستراليا

Lebanon 24
16-08-2025 | 02:52
Doc-P-1405321-638909348026752255.jpg
Doc-P-1405321-638909348026752255.jpg photos 0
ذكر المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل أن زلزالا بقوة 4.9 وقع قرب ساحل شرق أستراليا اليوم السبت 16\8\2025.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

كان المركز أعلن في وقت سابق أن الزلزال بقوة 5.7 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية في تنبيه على موقعها الإلكتروني إنه لا يوجد أي تهديد بحدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) في كوينزلاند.

وقال متحدث باسم شركة إنرجيكس لتوزيع الطاقة التي تديرها الولاية لهيئة البث الأسترالية إن حوالي 11 ألف مبنى انقطعت عنها الكهرباء بعد الزلزال.

وذكرت الوكالة الاتحادية لعلوم الأرض في أستراليا أن أكثر من 9000 شخص شعروا بالزلزال. وسجلت الوكالة مركز الزلزال في بلدة كيلكيفان على بعد حوالي 170 كيلومترا شمال غربي برزبين عاصمة الولاية.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24