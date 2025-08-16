لليوم الرابع.. الحرائق في سوريا مستمرة

لليوم الرابع على التوالي، لا تزال الحرائق مستعرة في بعض مناطق ، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة عليها.

Advertisement

وفي السياق، عرقلت الرياح جهود الإطفاء في بعض المناطق ، لاسيما في محيط قرية ناعور جورين حماة ، التي تُعد الأصعب، بسبب وعورة المنطقة الجبلية واشتداد سرعة الرياح.



في حين أوضح الدفاع المدني بمنشور على أن الفرق تعمل على فتح طرقات وخطوط نار لمحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المناطق السكنية، وسط استمرار عمليات التبريد في البؤر التي تمت السيطرة عليها.

أما في ، فأعلن مدير الدفاع المدني في المحافظة، المسؤول في غرفة عمليات إخماد الحرائق في الساحل عبد الكافي كيال، أن السيطرة بنسبة 80% على الحرائق التي اندلعت في منطقة كسب بريف اللاذقية .



وأوضح كيال أن جهود الإطفاء مستمرة، حيث تتم حالياً عملية التبريد والمراقبة لباقي المواقع في منطقة كسب وشجر المعبر ومفرق تشالما، وفق ما نقلت وكالة .

إلا أنه أشار إلى أن فرق الإطفاء تواجه صعوبة في الوصول إلى بعض البؤر المشتعلة في وادي النبعين بقرية المشرفة، نظراً لطبيعتها الوعرة.



مخلفات حرب وألغام

وكانت اللاذقية شهدت منذ مطلع آب الجاري سلسلة حرائق واسعة طالت الغابات والأحراج في مناطق متفرقة، أبرزها في كسب وجبل والحفة، ما ألحق أضراراً بالغطاء النباتي ووصل في بعض الحالات إلى المنازل والأراضي الزراعية.



فيما عزت فرق الإطفاء امتداد النيران إلى ارتفاع درجات الحرارة، وشدة الرياح، وصعوبة التضاريس الجبلية التي تعيق وصول الآليات، إضافة إلى وجود مخلفات حرب وألغام.

بينما اندلعت سلسلة حرائق ليلة 12 آب في عدة مواقع بريف حماة الغربي.