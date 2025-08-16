Advertisement

ما جديد اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة؟

Lebanon 24
16-08-2025 | 04:05
مع عودة المشاورات والمباحثات في مصر والدوحة من أجل الدفع نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، اجتمعت فصائل فلسطينية عدة (حماس وحركة الجهاد، والجبهة الشعبية، وتيار الإصلاح الديمقراطي) على مدى اليومين الماضيين في القاهرة.
في حين أفاد مصدر في الجهاد الإسلامي أن ما طرح حتى الآن لم يكن صفقة شاملة بل محاولات لتحسين الورقة السابقة التي تشمل تهدئة مؤقتة لمدة 60 يوماً.

بينما أبلغ رئيس الموساد، ديفيد بارنيا الذي زار الدوحة الخميس أن بلاده لن تقبل بعد اليوم أي حديث عن اتفاق دون صفقة شاملة تفضي إلى إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين.

هدنة إنسانية
وكان مصدر مطلع أفاد بوقت سابق بأن إسرائيل رفضت هدنة إنسانية مؤقتة في القطاع الفلسطيني المدمر والمحاصر، فيما قبلتها حماس.

في حين أعلنت الفصائل الفلسطينية أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية هي لوقف إطلاق النار، مؤكدة تجاوبها الكامل مع مبادرات ومقترحات الحل بما يحقق مطالبها بانسحاب الجيش الإسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع.
الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة: مواجهة المخططات الإسرائيلية تتطلب وحدة وطنية
الفصائل الفلسطينية: ندعو الشعب المصري لقيادة الجماهير نحو معبر رفح للضغط لفتحه وإدخال المساعدات وكسر الحصار
الفصائل الفلسطينية: ندعو شعوب العالم للتظاهر أمام السفارات الإسرائيلية والأميركية للضغط لوقف العدوان والمجاعة
الفصائل الفلسطينية: رد حماس كان إيجابيا ويضمن إنهاء معاناة شعبنا
