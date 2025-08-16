ما جديد اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة؟

مع عودة المشاورات والمباحثات في مصر والدوحة من أجل الدفع نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في وتبادل الأسرى بين وحركة ، اجتمعت فصائل فلسطينية عدة (حماس وحركة الجهاد، والجبهة الشعبية، وتيار الإصلاح الديمقراطي) على مدى اليومين الماضيين في .

في حين أفاد مصدر في الجهاد الإسلامي أن ما طرح حتى الآن لم يكن صفقة شاملة بل محاولات لتحسين الورقة السابقة التي تشمل تهدئة مؤقتة لمدة 60 يوماً.



بينما أبلغ رئيس الموساد، ديفيد بارنيا الذي زار الدوحة الخميس أن بلاده لن تقبل بعد اليوم أي حديث عن اتفاق دون صفقة شاملة تفضي إلى إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين.



هدنة إنسانية

وكان مصدر مطلع أفاد بوقت سابق بأن إسرائيل رفضت هدنة إنسانية مؤقتة في القطاع الفلسطيني المدمر والمحاصر، فيما قبلتها حماس.



في حين أعلنت الفصائل أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية هي لوقف إطلاق النار، مؤكدة تجاوبها الكامل مع مبادرات ومقترحات الحل بما يحقق مطالبها بانسحاب الجيش ورفع الحصار عن القطاع.