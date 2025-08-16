بعد قمة ترامب- بوتين.. زيلينسكي: مستعدون للتعاون

Advertisement

قال الرئيس الأوكراني اليوم السبت إن مستعدة للتعاون البنّاء وتدعم عقد قمة ثلاثية بين وأوكرانيا وروسيا.وكتب على منصة إكس " تؤكد استعدادها للعمل بأقصى جهد ممكن لتحقيق السلام".وأضاف "ندعم اقتراح الرئيس الأميريكي بعقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا. تؤكد أوكرانيا أن الرئيسية يمكن مناقشتها على مستوى ، وأن القمة الثلاثية مناسبة لذلك".