النرويج: يجب مواصلة وزيادة الضغط على روسيا
Lebanon 24
16-08-2025
|
04:54
A-
A+
قال وزير خارجية
النرويج
إسبن بارث إيدي
اليوم السبت عقب قمة في ألاسكا بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
والرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
، إن
روسيا
يجب أن تواجه المزيد من الضغوط بسبب الحرب في
أوكرانيا
.
وأضاف للصحفيين في أوسلو “يجب أن نواصل الضغط على روسيا، بل ونزيده لنبعث برسالة واضحة بأن عليها أن تدفع الثمن (لغزوها أوكرانيا)”.
