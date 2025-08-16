Advertisement

عربي-دولي

النرويج: يجب مواصلة وزيادة الضغط على روسيا

Lebanon 24
16-08-2025 | 04:54
قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي اليوم السبت عقب قمة في ألاسكا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا يجب أن تواجه المزيد من الضغوط بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأضاف للصحفيين في أوسلو “يجب أن نواصل الضغط على روسيا، بل ونزيده لنبعث برسالة واضحة بأن عليها أن تدفع الثمن (لغزوها أوكرانيا)”.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24