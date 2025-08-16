دولة تمدّ إسرائيل بالسلاح.. ليست أميركا والصادرات بالملايين!

كشفت صحيفة "هآرتس" أن صربيا سجلت خلال العام 2025، أرقاماً قياسية في صادرات السلاح إلى ، متجاوزة إجمالي العام السابق.

وفي 23 حزيران الماضي، أعلن فوتشيتش وقف بيع الذخيرة لإسرائيل خلال عدوانها على ، مبرراً ذلك بأن الطرفين صديقان لبلاده، وأن أي استئناف للتصدير يتطلب قراراً خاصاً.



وفيما قالت "هآرتس" إنَّ القرار جاء بدافع الحفاظ على التوازن بين الجانبين، رجّحت كذلك أن التوبيخ العلني الذي تلقاه فوتشيتش من بسبب إرسال أسلحة لأوكرانيا لعب دوراً في اتخاذ هذا الموقف.

وتكشف البيانات أن صربيا أرسلت خلال 6 أشهر فقط شحنات تجاوزت قيمتها ما تم تصديره طوال العام السابق، وفق تقرير نشرته صحيفة هآرتس في 5 آب الجاري.

أيضاً، أظهر تحقيق مشترك بين صحيفة هآرتس وشبكة البلقان للصحافة الاستقصائية "بيرن" أن النصف الأول من عام 2025 شهد تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 55.5 مليون ، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 48 مليون يورو في العام الماضي.

وتتصدر شركة إنتاج الأسلحة الصربية "يوغوإمبورت إس دي بي آر" (Yugoimport–SDPR) المشهد، إذ تستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات، وهي مملوكة للحكومة بشكل كامل وتصنف نفسها على موقعها الرسمي بأنها العمود الفقري لصناعة السلاح في صربيا، وواجهة الدولة في سوق الأسلحة العالمي.

ومن إجمالي صادرات عسكرية بلغت 55.5 مليون يورو إلى إسرائيل في النصف الأول من هذا العام، استحوذت شركة يوغوإيمبورت على أكثر من 50 مليون يورو، بينما تولّت 4 شركات خاصة صربية تصدير المبلغ المتبقي، وهي: روماكس تريد (Romax Trade) - إيديبرو (Edepro) - كونفيدكس (Confidex) وإل إس إي لاند سيستمز إنجنيرينغ (LSE Land Systems Engineering).

أيضاً، شاركت شركة خاصة خامسة في عمليات التصدير العام الماضي، وفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وتُعد روماكس تريد، التي تتخذ من مدينة نوفي ساد مقرا لها، من أكثر الشركات إثارة للجدل، إذ أظهرت بيانات رسمية من وزارة التجارة الصربية أنها حصلت في عامي (2021 و2022) على تراخيص لتصدير ذخيرة وأسلحة من مصنع كروشيك (Krušik) المملوك للدولة إلى إسرائيل.

وأثارت الشركة جدلاً داخلياً بعد اتهام لها بشراء "مدافع صوتية" أو أجهزة صوتية بعيدة المدى (LEADs) لمصلحة الشرطة الصربية، وهي أجهزة قال متظاهرون إنها استخدمت لتفريق حشود كبيرة خلال احتجاجات مارس/آذار الماضي.