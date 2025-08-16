Advertisement

سيطرت القوات الروسية على بلدتين جديدتين في شرق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد البلدات التي تمكنت من السيطرة عليها خلال يومين إلى ثلاثة، بحسب ما ذكرت .ففي بيان اليوم السبت، قالت الروسية إن قواتها سيطرت على بلدة كولوديزي في دونيتسك، وبلدة فورونويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة والحاسمة، التي قامت بها وحدات قوات الروسية، تم تحرير بلدة فورونوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية، بلدة كولوديزي في دونيتسك الشعبية".وكانت الدفاع الروسية قالت في بيان أمس الجمعة إن قوات من لواء البنادق الآلية السادس والثلاثين التابع لمجموعة الشرق سيطرت على بلدة ألكسندروغراد في دونيتسك.وذكرت الدفاع الروسية أن القوات الروسية اخترقت دفاعات القوات وتمركزت على مشارف البلدة. وتقدمت المجموعات الروسية الصغيرة إلى الأمام ودمرت نقاط إطلاق النار ومعاقل الأوكرانيين.