5 أمور يمكن استخلاصها من قمة ترامب - بوتين.. ما هي؟

انتهت الجمعة في ألاسكا قمة جمعت الرئيسَين الأميركي والروسي ، في لقاء هو الأول بين الزعيمَين منذ عودة إلى .

وكانت الآمال معقودة على القمة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ، الأمر الذي لم يحصل.

من ناحيتها، عدّدت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم السبت، 5 نقاط أساسية يمكن استخلاصها من القمة، مشيرة إلى أن حقق بعض المكاسب، وغادر على وفاق مع الرئيس الأميركي.

لا اتفاق بشأن أوكرانيا

بعد اجتماع دام حوالى 3 ساعات، غادر ترامب وبوتين ألاسكا دون الإعلان عن أي اتفاق، أو النواحي التي أحرزا فيها تقدّماً.

وفي وقت، قال بوتين إنهما توصّلا إلى اتفاق "لتمهيد الطريق نحو السلام في أوكرانيا"، فيما أكد ترامب أنه لا تزال هناك نقاط اختلاف.

وألمح الرئيسان، في مؤتمر صحافي مشترك لم يُسمح فيه بطرح الأسئلة، إلى إحراز تقدّم، دون أن يوضحا التي ناقشاها، أو مواطن الاتفاق بينهما.



انتصارات بوتين قبل وبعد قمة ألاسكا

رأت "نيويورك تايمز" أن بوتين حقق انتصاراً حتّى قبل وصوله إلى . فبعد سنوات من نبذه من الغرب، عاد إلى الأراضي الأميركية لأول مرة منذ عقد، إذ استقبلته طائرات مقاتلة أميركية، وسجادة حمراء، وجولة في سيارة ترامب المدرعة المسمّاة "الوحش".

وحقق بوتين انتصاراً آخر عند اختتام القمة، وفق الصحيفة، مغادراً الولايات المتحدة دون تقديم أي تنازلات كبيرة، ومحافظاً على علاقة وطيدة مع ترامب. ورغم إحباطه من بوتين الذي عبّر عنه ترامب مراراً، إلّا أنه لم يبدِ أي تلميح إلى الأمر في ألاسكا، قائلاً: "كانت لدي دائماً علاقة رائعة مع الرئيس بوتين، مع فلاديمير".





ترامب يبدي احتراماً لبوتين

على الرغم من أن اللقاء جرى على الأراضي الأميركية، فقد سمح ترامب لبوتين بأن يكون المتحدث الأول في ظهورهما المشترك.

واستغل الرئيس الروسي الفرصة ليقدّم رؤيته بشأن الصراع في أوكرانيا، وما وصفه بـ"الجذور الحقيقية" لغزو .

ولم يعلّق ترامب على هذه التصريحات، مكتفياً بابتسامة، وهو الذي لطالما فضّل القادة الاستبداديين "الأقوياء"، كما وصفهم بنفسه.

كذلك، لم يتطرّق ترامب، الساعي للحصول على جائزة نوبل للسلام، إلى مواقفه السابقة التي شدّد فيها على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار كنتيجة للاجتماع.

وقبل أيام، صرح ترامب أمام الصحافيين قائلاً إنه "ستكون هناك عواقب شديدة للغاية إذا لم يتحقق ذلك". وهنا، قالت "نيويورك تايمز": "يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه العواقب، مثل الثانوية التي هدّد بها، ستصبح واقعاً".

انفتاح ترامب على زيارة روسيا

عندما بدأت التحضيرات السريعة للقمة التاريخية في ألاسكا، تساءل بعض المراقبين عمّا إذا كان، نظراً لقرب الولاية من روسيا بأقل من 60 ميلاً، سيقوم ترامب بزيارة رمزية إلى البلد المجاور، لكن ذلك لم يحدث.

ومع ذلك، أشار شخص مقرّب من ترامب قبل أيام من الرحلة، وفق الصحيفة، إلى أن زيارة لموسكو قد تكون ممكنة في . لذا؛ ربما لم يكن الأمر مجرد مزحة عندما اقترح بوتين، في اللحظات الأخيرة على المنصة، أن يلتقي الزعيمان مجدداً في عاصمة بلاده.

ترامب سيلتقي زيلينكسي

واليوم، كشف الرئيس الأميركي ترامب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور البيت الأبيض يوم الاثنين.



وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنحدد موعداً لعقد اجتماع مع الرئيس بوتين".



وأضاف: "أفضل سبيل لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هو التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام تنهي الحرب، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار".