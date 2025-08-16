29
عربي-دولي
آخر وصايا أنس الشريف قبل استشهاده.. زوجته تتحدث بحزنٍ شديد!
Lebanon 24
16-08-2025
|
06:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "
الجزيرة
نت" تقريراً جديداً تضمن مقابلة مع زوجة الصحفي الفلسطيني أنس الشريف الذي قتله الجيش
الإسرائيلي
قبل أيام بغارة استهدفت خيمة كان يمكث فيها مع صحفيين آخرين في
قطاع غزة
.
وفي تصريح لها، تحدثت السيدة بيان الشريف عن لحظات عصيبة تعيشها بعد رحيل أنس، قائلة إن يوم مولدها بتاريخ 14 آب تحول إلى مأساة بعدما وجدت أنس مُحملاً على الأكتاف بدلاً من أن يعود إليها حاملاً هدية العيد المصحوبة بعناق الحبيب.
وتقول السيدة بيان إن "أنس كان مثالياً معها ومع أمه وأطفاله وأسرته"، وأضافت: "والله ما بنلاقي مثله.. قلبي يتآكل.. من يعيده إليّ؟".
قبل 5 أيام، باغت أنس زوجته برسالة حملت وصايا كثيرة، كان أولها ألا تبكي عليه حين يرحل، ومنها أن تهتم بتعليم أطفالهما وأن تربيهما كما كان يحب، وأن تكمل دراسة الوسائط المتعددة التي اختارها لها، كما أوصاها بأمه وبالقرب منها، وختم وصيته: "لقد أثبت غيابي عنكِ الفترة الماضية اقتدارك وقوتك، أنا أعتمد عليك يا بيان".
وفي عزاء أنس، تلتف أمهات
الشهداء
حول والدته، ومن مدخل سرادق العزاء تتساءل زوجات الشهداء عن مكان زوجته وهنّ لا يعرفنها.. الناس هنا سواسية في دهس الفقد الذي مرّ بقلوبهن، تحكي كلّ واحدة منهن قصتها، فيهون على الواحدة منهن مصابها، لكن في قصة أنس كانت المواساة الجامعة: "ارفعي رأسك، زوجك مفخرة، تعب كثيراً وآن له أن يرتاح".
(الجزيرة نت)
