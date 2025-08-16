Advertisement

عربي-دولي

"مستوطنة خطيرة" في إسرائيل.. ما هي قصة الـ"E1"؟

Lebanon 24
16-08-2025 | 08:00
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه من المتوقع أن تُصادق السلطات الإسرائيلية بشكل نهائي في الأسبوع المقبل على خطط بناء وحدات استيطانية في منطقة "E1" التي ستقسّم الضفة الغربية إلى قسمين، وتقطع التواصل بين شمالها وجنوبها.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من تأجيل تنفيذ الأمر المذكور بفعل الضغط الدولي، فيما ستوافق الحكومة على خطط ذات تبعات دراماتيكية على مستقبل الأراضي التي تحتلها إسرائيل، ولا رجعة عنها.
 
 
وناقش المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية، إقامة 3412 وحدة سكنية في المنطقةE1 . وفعلياً، فإن هذه الوحدات ستكون بمثابة حكم بالإعدام على فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في أي وقت مستقبلاً، بحسب "هآرتس".
 
 
وهذه الأراضي، بحسب الصحيفة، هي آخر الاحتياطات المتبقية في قلب الضفة، والسيطرة عليها ستخنق المدن الفلسطينية الثلاث في وسطها - رام الله، والقدس الشرقية، وبيت لحم- التي يعيش فيها نحو مليون فلسطيني.
 
 
وهنا، تضيف "هآرتس" قائلة: "في حين أن الأغلبية الساحقة من دول العالم، والتي ازدادت مؤخراً، تؤمن بحل الدولتين، وتعترف بدولة فلسطينية، تأتي الحكومة الإسرائيلية لتبصق في وجهها. وإذا كان العالم بحاجة إلى سبب إضافي لتحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة ومكروهة وممقوتة، فإن خطة E1 توفر له سبباً مُقنعاً آخر".
 
ويجب النظر إلى قرار بناء هذه المستوطنة المصيرية من منظور أوسع، فيما تقول الصحيفة أيضاً إن بتسلئيل سموتريتش ومجموعته لا يكتفون، من خلال ذلك، بإشباع شهيتهم العقارية، بل يعملون أيضاً على ضم الضفة إلى إسرائيل رسمياً، أو على الأقل، ضم مناطق ج، وفي الوقت عينه، فرض وقائع جديدة على الأرض، هدفها إخراج الفلسطينيين من مناطق ج، مع رؤية نهائية لطردهم كلياً من جميع أنحاء الضفة. (مؤسسة الدراسات الفلسطينية)
