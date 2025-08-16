Advertisement

صحة

موجة جديدة من الكوليرا في السودان وتسجيل عشرات القتلى

Lebanon 24
16-08-2025 | 09:04
سجلت عشرات الوفيات في السودان اليوم جراء استمرار تفشي وباء الكوليرا.
فقد توفي 33 شخصاً بولاية شرق دارفور بسبب موجة جديدة لانتشار الوباء بمحليات الولاية هذا الأسبوع.

وقد قضى 15 شخصا جراء المرض بمحلية ابوكارنكا شرقي مدينة الضعين بينهم 9 لاجئين من دولة جنوب السودان.

كما توفي 18 شخصا آخرين بمحلية شعيرية منطقة خزان جديد شمالي الضعين التي تشهد تدفقاً مستمراً للنازحين القادمين من مدينة الفاشر.

من جهتها، حذرت وزارة الصحة بشرق دارفور من أن المرض في حالة انتشار واسعة في عدد من مدن الولاية، مطالبة المنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل لمجابهة الوباء

وكانت منظمة أطباء بلا حدود أكدت الخميس الماضي أن البلاد تشهد أسوأ تفش للمرض من سنوات.
