موجة جديدة من الكوليرا في السودان وتسجيل عشرات القتلى

Advertisement

سجلت عشرات الوفيات في اليوم جراء استمرار تفشي وباء .فقد توفي 33 شخصاً بولاية شرق دارفور بسبب موجة جديدة لانتشار الوباء بمحليات الولاية هذا الأسبوع.وقد قضى 15 شخصا جراء المرض بمحلية ابوكارنكا شرقي مدينة الضعين بينهم 9 لاجئين من دولة .كما توفي 18 شخصا آخرين بمحلية شعيرية منطقة خزان جديد شمالي الضعين التي تشهد تدفقاً مستمراً للنازحين القادمين من مدينة .من جهتها، حذرت بشرق دارفور من أن المرض في حالة انتشار واسعة في عدد من مدن الولاية، مطالبة المنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل لمجابهة الوباءوكانت أكدت الخميس الماضي أن البلاد تشهد أسوأ تفش للمرض من سنوات.