عربي-دولي
لحلّ الخلاف في السويداء.. تحرّك من العشائر العربية
Lebanon 24
16-08-2025
|
11:01
كشف مصدر سياسي سوري مقرّب من مجلس الجنوب السوري أن العشائر العربية قررت التدخل المباشر لإيجاد مخرج للأزمة المشتعلة في الجنوب، ولا سيما في محافظتي
السويداء
ودرعا.
وبحسب المصدر الذي تحدث لموقع "إرم نيوز"، من المرتقب وصول وفود من العشائر
السعودية
والأردنية اليوم السبت – أو غداً الأحد على أبعد تقدير – للقيام بدور وساطة يهدف إلى "سحب فتيل المعارك" الدائرة في المنطقة.
وأوضح المصدر أن أولى محطات الوفود ستكون مدينة
درعا
، على أن تتوجه لاحقاً إلى
دمشق
لعقد لقاءات مع
الجهات الرسمية
السورية
، ثم تختم زيارتها في السويداء.
لكن، وبحسب المصدر نفسه، فإن استقبال الوفود في السويداء "لم يُحسم بعد". (ارم)
