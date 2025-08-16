Advertisement

عربي-دولي

لحلّ الخلاف في السويداء.. تحرّك من العشائر العربية

Lebanon 24
16-08-2025 | 11:01
A-
A+
Doc-P-1405453-638909645191079693.png
Doc-P-1405453-638909645191079693.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مصدر سياسي سوري مقرّب من مجلس الجنوب السوري أن العشائر العربية قررت التدخل المباشر لإيجاد مخرج للأزمة المشتعلة في الجنوب، ولا سيما في محافظتي السويداء ودرعا.
Advertisement

وبحسب المصدر الذي تحدث لموقع "إرم نيوز"، من المرتقب وصول وفود من العشائر السعودية والأردنية اليوم السبت – أو غداً الأحد على أبعد تقدير – للقيام بدور وساطة يهدف إلى "سحب فتيل المعارك" الدائرة في المنطقة.


وأوضح المصدر أن أولى محطات الوفود ستكون مدينة درعا، على أن تتوجه لاحقاً إلى دمشق لعقد لقاءات مع الجهات الرسمية السورية، ثم تختم زيارتها في السويداء.


لكن، وبحسب المصدر نفسه، فإن استقبال الوفود في السويداء "لم يُحسم بعد". (ارم)
مواضيع ذات صلة
قوات العشائر انسحبت بشكل كامل من السويداء (الحدث)
lebanon 24
16/08/2025 22:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
العشائر السورية تعلن إخراج كل مقاتليها من السويداء
lebanon 24
16/08/2025 22:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية: تم إخلاء مدينة السويداء من مقاتلي العشائر وإيقاف الاشتباكات داخل المدينة
lebanon 24
16/08/2025 22:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: انسحاب مقاتلي العشائر من مدينة السويداء
lebanon 24
16/08/2025 22:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:55 | 2025-08-16
14:30 | 2025-08-16
14:20 | 2025-08-16
13:57 | 2025-08-16
13:37 | 2025-08-16
13:27 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24