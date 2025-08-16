لحلّ الخلاف في السويداء.. تحرّك من العشائر العربية

Advertisement

كشف مصدر سياسي سوري مقرّب من مجلس الجنوب السوري أن العشائر العربية قررت التدخل المباشر لإيجاد مخرج للأزمة المشتعلة في الجنوب، ولا سيما في محافظتي ودرعا.وبحسب المصدر الذي تحدث لموقع "إرم نيوز"، من المرتقب وصول وفود من العشائر والأردنية اليوم السبت – أو غداً الأحد على أبعد تقدير – للقيام بدور وساطة يهدف إلى "سحب فتيل المعارك" الدائرة في المنطقة.وأوضح المصدر أن أولى محطات الوفود ستكون مدينة ، على أن تتوجه لاحقاً إلى لعقد لقاءات مع ، ثم تختم زيارتها في السويداء.لكن، وبحسب المصدر نفسه، فإن استقبال الوفود في السويداء "لم يُحسم بعد". (ارم)