ملك البحرين يهنئ ترامب على القمة التاريخية مع بوتين في ألاسكا

بعث ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل رسالة إلى الرئيس الأميركي ، بمناسبة القمة التاريخية الناجحة التي عقدها مع في ألاسكا.وبحسب بيان ملكي "أعرب جلالة الملك المعظم في خطابه عن أطيب التحيات والتقدير مقرونة بخالص التمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة، وللولايات المتحدة الأميركية الصديقة بدوام التقدم والرخاء".وهنأ العاهل البحريني الرئيس الأميركي على القمة التاريخية الناجحة، والتي تناولت الأزمة ، وما تحقق خلالها من تقدم إيجابي وبناء نحو إنهاء النزاع في ، والسعي إلى السلام المستدام في القارة الأوروبية والعالم أجمع.كما أعرب ملك البحرين عن بالغ الثناء لما أكده الرئيس "في كلمته بأن هذا اليوم يوم تاريخي عظيم، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلها فخامته في هذه القمة تمثل لحظة فارقة في مسيرة إحلال السلام العالمي".