عربي-دولي
ملك البحرين يهنئ ترامب على القمة التاريخية مع بوتين في ألاسكا
Lebanon 24
16-08-2025
|
14:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعث ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل
خليفة
رسالة إلى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، بمناسبة القمة التاريخية الناجحة التي عقدها مع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
في ألاسكا.
وبحسب بيان ملكي "أعرب جلالة الملك المعظم في خطابه عن أطيب التحيات والتقدير مقرونة بخالص التمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة، وللولايات المتحدة الأميركية الصديقة بدوام التقدم والرخاء".
وهنأ العاهل البحريني الرئيس الأميركي على القمة التاريخية الناجحة، والتي تناولت الأزمة
الأوكرانية
، وما تحقق خلالها من تقدم إيجابي وبناء نحو إنهاء النزاع في
أوكرانيا
، والسعي إلى السلام المستدام في القارة الأوروبية والعالم أجمع.
كما أعرب ملك البحرين عن بالغ الثناء لما أكده الرئيس
ترامب
"في كلمته بأن هذا اليوم يوم تاريخي عظيم، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلها فخامته في هذه القمة تمثل لحظة فارقة في مسيرة إحلال السلام العالمي".
