الهند – أميركا.. إلغاء زيارة تجارية وتصاعد الضغوط بسبب النفط الروسي

ذكرت شبكة "إن.دي.تي.في بروفيت" الهندية، السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الزيارة التي كانت مقررة لمفاوضين تجاريين أميركيين إلى نيودلهي بين 25 و29 آب قد أُلغيت، ما يؤدي إلى تأجيل المحادثات حول اتفاق تجاري مقترح بين البلدين.يأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الأميركي ، في 6 آب، أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، في خطوة قال على منصة "إكس" إنها جاءت "رداً على استمرار شراء الروسي".الخطوة تمثل جزءاً من تصعيد الضغوط الأميركية على نيودلهي، إذ يربط بين التجارة وموقف من ، ملوحاً بمزيد من على إذا لم تُحرز تقدماً نحو اتفاق سلام مع .من جانبها، اعتبرت الخارجية الهندية أن الضغوط الأميركية "غير مبررة ولا منطقية"، مؤكدة أن نيودلهي ستواصل حماية مصالحها الوطنية، في إشارة إلى تمسكها بمشتريات النفط الروسي رغم التحذيرات الأميركية. (ارم)