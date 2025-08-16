Advertisement

إقتصاد

الهند – أميركا.. إلغاء زيارة تجارية وتصاعد الضغوط بسبب النفط الروسي

16-08-2025 | 15:37
ذكرت شبكة "إن.دي.تي.في بروفيت" الهندية، السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الزيارة التي كانت مقررة لمفاوضين تجاريين أميركيين إلى نيودلهي بين 25 و29 آب قد أُلغيت، ما يؤدي إلى تأجيل المحادثات حول اتفاق تجاري مقترح بين البلدين.
يأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 6 آب، أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، في خطوة قال البيت الأبيض على منصة "إكس" إنها جاءت "رداً على استمرار شراء النفط الروسي".

الخطوة تمثل جزءاً من تصعيد الضغوط الأميركية على نيودلهي، إذ يربط ترامب بين التجارة وموقف الهند من موسكو، ملوحاً بمزيد من العقوبات على روسيا إذا لم تُحرز تقدماً نحو اتفاق سلام مع كييف.

من جانبها، اعتبرت الخارجية الهندية أن الضغوط الأميركية "غير مبررة ولا منطقية"، مؤكدة أن نيودلهي ستواصل حماية مصالحها الوطنية، في إشارة إلى تمسكها بمشتريات النفط الروسي رغم التحذيرات الأميركية. (ارم)
إقتصاد

عربي-دولي

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24