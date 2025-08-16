Advertisement

عربي-دولي

أول تعليق سوري على انفجار حي المزة بدمشق

Lebanon 24
16-08-2025 | 16:41
أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة أن الانفجار الذي وقع على أوتوستراد المزة بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة قديمة متوقفة منذ فترة طويلة، ولم يتم تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية.
ونقلت (سانا) عن عاتكة قوله: "تتابع الفرق الميدانية عملها في موقع الانفجار، فيما تقوم الوحدات المختصة بتمشيط المنطقة لضمان سلامة المواطنين ومنع أي أعمال تخريبية محتملة".
دوي انفجار في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق (الجزيرة)
