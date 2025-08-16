أول تعليق سوري على انفجار حي المزة بدمشق

Advertisement

أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة العميد خير عاتكة أن الانفجار الذي وقع على أوتوستراد بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة قديمة متوقفة طويلة، ولم يتم تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية.ونقلت (سانا) عن عاتكة قوله: "تتابع الفرق الميدانية عملها في موقع الانفجار، فيما تقوم الوحدات المختصة بتمشيط المنطقة لضمان سلامة المواطنين ومنع أي أعمال تخريبية محتملة".