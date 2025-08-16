Advertisement

عربي-دولي

الشرع يستبعد تقسيم سوريا: "شبه مستحيل"

Lebanon 24
16-08-2025 | 23:10
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء السبت، على وحدة الأراضي السورية، مستبعدًا أي سيناريو لتقسيم البلاد، معتبرًا أن العوامل المؤدية إلى ذلك "غير متوافرة وشبه مستحيلة".
وخلال جلسة حوارية في محافظة إدلب مع وزراء وأكاديميين وسياسيين وأعضاء من النقابات المهنية والوجهاء، قال الشرع: "من يطالب بالتقسيم في سوريا عنده جهل سياسي، وحالم، كثير من الأحيان الأفكار الحالمة تؤدي بأصحابها إلى الانتحار".

وأضاف أن بعض الأطراف تسعى لإنشاء "كانتونات محلية"، لكن ذلك "مستحيل منطقيًا وسياسيًا وعرقيًا وعلقيًا".

وحذّر الشرع من التنافس السلبي على المناصب والسعي وراء "التقاسم السياسي"، معتبرًا أن ذلك يضر ببنية المجتمع في مرحلة بناء الدولة. كما انتقد محاولات بعض القوى المحلية الاستقواء بإسرائيل، مشيرًا إلى أن أي قوة معادية ستجد صعوبة في السيطرة على الجنوب السوري بسبب كثافته السكانية.


وتطرق الشرع إلى الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، مؤكدًا أن الدولة "ملتزمة بمحاسبة مرتكبي التجاوزات".
06:42 | 2025-08-17
06:35 | 2025-08-17
06:15 | 2025-08-17
05:55 | 2025-08-17
05:40 | 2025-08-17
05:23 | 2025-08-17
