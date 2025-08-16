الشرع يستبعد تقسيم سوريا: "شبه مستحيل"

Advertisement

أكد الرئيس السوري ، مساء السبت، على وحدة الأراضي ، مستبعدًا أي سيناريو لتقسيم البلاد، معتبرًا أن العوامل المؤدية إلى ذلك "غير متوافرة وشبه مستحيلة".وخلال جلسة حوارية في محافظة إدلب مع وزراء وأكاديميين وسياسيين وأعضاء من النقابات المهنية والوجهاء، قال : "من يطالب بالتقسيم في عنده جهل سياسي، وحالم، كثير من الأحيان الأفكار الحالمة تؤدي بأصحابها إلى الانتحار".وأضاف أن بعض الأطراف تسعى لإنشاء "كانتونات محلية"، لكن ذلك "مستحيل منطقيًا وسياسيًا وعرقيًا وعلقيًا".وحذّر الشرع من التنافس السلبي على المناصب والسعي وراء "التقاسم السياسي"، معتبرًا أن ذلك يضر ببنية المجتمع في مرحلة بناء الدولة. كما انتقد محاولات بعض القوى المحلية الاستقواء بإسرائيل، مشيرًا إلى أن أي قوة معادية ستجد صعوبة في السيطرة على الجنوب السوري بسبب كثافته السكانية.وتطرق الشرع إلى الأحداث الأخيرة في محافظة ، مؤكدًا أن الدولة "ملتزمة بمحاسبة مرتكبي التجاوزات".