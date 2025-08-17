Advertisement

عربي-دولي

من زوجة ترامب.. رسالة خاصة إلى بوتين وهذا فحواها

Lebanon 24
17-08-2025 | 00:32
Doc-P-1405582-638910129503389491.jpg
Doc-P-1405582-638910129503389491.jpg photos 0
ذكر مسؤولان في البيت الأبيض أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثارت محنة الأطفال في أوكرانيا وروسيا، في رسالة شخصية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة.
وقال المسؤولان لرويترز إن الرئيس ترامب سلم الرسالة شخصياً إلى بوتين خلال محادثات القمة بينهما في ولاية ألاسكا الأميركية، علماً أن ميلانيا لم ترافق زوجها في الرحلة إلى المنطقة التي عقد فيها المحادثات مع بوتين.
 
أيضاً، لم يفصح المسؤولان عن فحوى الرسالة سوى بالقول إنها أشارت إلى عمليات اختطاف الأطفال الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
 
