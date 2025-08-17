من زوجة ترامب.. رسالة خاصة إلى بوتين وهذا فحواها

ذكر مسؤولان في أن ميلانيا زوجة الرئيس الأميركي ، أثارت محنة الأطفال في وروسيا، في رسالة شخصية إلى ، الجمعة.

وقال المسؤولان لرويترز إن الرئيس ترامب سلم الرسالة شخصياً إلى خلال محادثات القمة بينهما في ولاية ألاسكا الأميركية، علماً أن ميلانيا لم ترافق زوجها في الرحلة إلى المنطقة التي عقد فيها المحادثات مع بوتين.

أيضاً، لم يفصح المسؤولان عن فحوى الرسالة سوى بالقول إنها أشارت إلى عمليات اختطاف الأطفال الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.