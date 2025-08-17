أحد أبرز منفذي المجازر في السويداء والساحل.. من هو "أبو الميش السراوي"؟

#السويداء | #مجرمو_الحرب | #تطهير_عرقي
“أبو الميش السراوي”، أحد أبرز منفّذي مجازر الساحل، يتجوّل اليوم حرًّا طليقًا في السويداء، مشاركًا في الحملة الوحشية التي تنفّذها عناصر سلطة الأمر الواقع الإرهابية ضد أهالي المدينة، ضمن مخطط واضح للتطهير الطائفي
•#AsSuwayda | #WarCriminals… pic.twitter.com/vUToBtUrYj
— الــمغرد الــكوردي ❤️☀️💚 (@Pehsmerga_) July 16, 2025
متداول: الامن العام يعتقل (ابو الميش السراوي) بسبب تهديد السلم الاهلي واثاراة النزعات الطائفية وضرب اللحمة الوطنيه. pic.twitter.com/2iiyo0y9yk
— أخبار سوريا الوطن Syrian (@SyriawatanNews) August 16, 2025
متداول: الامن العام يعتقل (ابو الميش السراوي) بسبب تهديد السلم الاهلي واثاراة النزعات الطائفية وضرب اللحمة الوطنيه. pic.twitter.com/2iiyo0y9yk