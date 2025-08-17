Advertisement

عربي-دولي

أحد أبرز منفذي المجازر في السويداء والساحل.. من هو "أبو الميش السراوي"؟

Lebanon 24
17-08-2025 | 01:07
Doc-P-1405589-638910151080173617.png
Doc-P-1405589-638910151080173617.png photos 0
تمكنت قوات الأمن العام بوزارة الداخلية في مدينة حلب، من اعتقال القيادي المدعو أحمد العبدالله المعروف بلقب "أبو الميش السراوي".

ويوصف "أبوالميش السراوي" بأنه أحد أبرز منفّذي المجازر والانتهاكات الطائفية، التي وقعت خلال الأحداث الدموية التي شهدتها منطقة الساحل السوري بالإضافة إلى أحداث السويداء.
اعتقال "أبو الميش السراوي"، وهو من عناصر الجيش السوري، جاء أثناء توجهه من مدينة "دير الزور" إلى مدينة حلب، وبحسب المصادر طُلب منه بضع مرات تسليم نفسه لوزارة الدفاع قبل أن يتم اعتقاله.

وذكر ناشطون سوريون، أن أحمد العبد الله ظهر في مقاطع مصورة خلال المذابح الطائفية التي حدثت في منطقة الساحل السوري في شهر ذار الماضي، والتي خلّفت آلاف القتلى والمصابين.


