أحد أبرز منفذي المجازر في السويداء والساحل.. من هو "أبو الميش السراوي"؟

“أبو الميش السراوي”، أحد أبرز منفّذي مجازر الساحل، يتجوّل اليوم حرًّا طليقًا في السويداء، مشاركًا في الحملة الوحشية التي تنفّذها عناصر سلطة الأمر الواقع الإرهابية ضد أهالي المدينة، ضمن مخطط واضح للتطهير الطائفي

متداول: الامن العام يعتقل (ابو الميش السراوي) بسبب تهديد السلم واثاراة النزعات الطائفية وضرب اللحمة الوطنيه. pic.twitter.com/2iiyo0y9yk — الوطن Syrian (@SyriawatanNews) August 16, 2025

تمكنت قوات بوزارة الداخلية في مدينة حلب، من اعتقال القيادي المدعو أحمد العبدالله المعروف بلقب "أبو الميش السراوي".ويوصف "أبوالميش السراوي" بأنه أحد أبرز منفّذي المجازر والانتهاكات الطائفية، التي وقعت خلال الأحداث الدموية التي شهدتها منطقة الساحل السوري بالإضافة إلى أحداث السويداء.اعتقال "أبو الميش السراوي"، وهو من عناصر ، جاء أثناء توجهه من مدينة " " إلى مدينة حلب، وبحسب المصادر طُلب منه بضع مرات تسليم نفسه لوزارة الدفاع قبل أن يتم اعتقاله.وذكر ناشطون سوريون، أن أحمد العبد الله ظهر في مقاطع مصورة خلال المذابح الطائفية التي حدثت في منطقة الساحل السوري في شهر ذار الماضي، والتي خلّفت آلاف القتلى والمصابين.