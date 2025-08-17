Advertisement

عربي-دولي

استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة

Lebanon 24
17-08-2025 | 02:31
A-
A+
Doc-P-1405615-638910200264555109.png
Doc-P-1405615-638910200264555109.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأ، صباح الأحد، دخول القافلة السادسة عشر من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من بوابة معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، حيث خضعت الشحنات لعمليات تفتيش وفحص للمساعدات.
Advertisement

يذكر أن عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح البري على مدي 3 أسابيع، منذ 27 تموز الماضي، بلغ 2331 شاحنة، حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة.
مواضيع ذات صلة
الأونروا ترحّب بالهدنة الإنسانية والإعلان عن احتمال تخفيف القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
lebanon 24
17/08/2025 13:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مصري: شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر تصل إلى معبر كرم أبو سالم
lebanon 24
17/08/2025 13:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عن إدخال المساعدات لغزة.. هذا ما قاله سموتريتش
lebanon 24
17/08/2025 13:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سموتريتش: إدخال المساعدات لغزة خطوة استراتيجية جيدة بهدف القضاء على حماس
lebanon 24
17/08/2025 13:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:42 | 2025-08-17
06:35 | 2025-08-17
06:15 | 2025-08-17
05:55 | 2025-08-17
05:40 | 2025-08-17
05:23 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24