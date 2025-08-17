أمواج بارتفاع 15 قدماً تجتاح ألاسكا بسبب انزلاق أرضي ضخم! (فيديو)

We may have just gotten the tallest tsunami in modern history. Satellite imagery reveals the tsunami at Tracy Arm, may have reached over 500m (1,640ft), very close to the height of the Lituya bay megatsunami. #tsunami #megatsunami #Alaska pic.twitter.com/3j9d5YNEOL — osmoene (@osmoene) August 15, 2025 Advertisement

استيقظت منطقة إنديكوت آرم في ألاسكا، فجر الأحد، على مشهد مروّع بعدما أدى انزلاق أرضي هائل إلى تشكّل أمواج وصل ارتفاعها إلى نحو 15 قدماً، في حادث يُعتبر من الأعنف منذ سنوات.وفق في ألاسكا، كان عدد من الأشخاص يمارسون رياضة القوارب عندما ظهرت أمواج غامضة قرب " هاربور".ثلاثة أشخاص كانوا في رحلة تخييم بالكاياكات فقدوا معظم معداتهم، لكنهم نجوا وعادوا سالمين إلى مدينة جونو.التقديرات الأولية أشارت إلى أن الأمواج بلغت بين 10 و15 قدماً قرب ، فيما رُصدت موجات بارتفاع 100 قدم عند "جزيرة سوير"، ما أدى إلى اقتلاع الأشجار من المنحدرات.التحليلات بيّنت أن لا نشاط زلزالي سبق الحادث، بل نتج التسونامي عن انزلاق أرضي ضخم قرب نهر سوير الجليدي الجنوبي.حجم الصخور والتربة المنهارة قدّر بأكثر من 100 مليون متر مكعب، كما رُصدت الاهتزازات الناتجة عن الانزلاق من محطات تبعد أكثر من 600 ميل.بالتوازي، لم تُسجّل أي إصابات أو أضرار بنيوية، بحسب السلطات المحلية في جونو، والهزات الصغيرة التي سبقت الانهيار استمرت لنحو 18 ساعة.في سياق منفصل، تستعد جونو لاحتمال فيضان مرتبطة بنهر مندنهال، ما دفع السلطات لبدء عمليات إجلاء احترازية للسكان.