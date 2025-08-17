Advertisement

عربي-دولي

أمواج بارتفاع 15 قدماً تجتاح ألاسكا بسبب انزلاق أرضي ضخم! (فيديو)

Lebanon 24
17-08-2025 | 02:44
استيقظت منطقة إنديكوت آرم في ألاسكا، فجر الأحد، على مشهد مروّع بعدما أدى انزلاق أرضي هائل إلى تشكّل أمواج وصل ارتفاعها إلى نحو 15 قدماً، في حادث يُعتبر من الأعنف منذ سنوات.


وفق مركز الزلازل في ألاسكا، كان عدد من الأشخاص يمارسون رياضة القوارب عندما ظهرت أمواج غامضة قرب "جزيرة هاربور".

ثلاثة أشخاص كانوا في رحلة تخييم بالكاياكات فقدوا معظم معداتهم، لكنهم نجوا وعادوا سالمين إلى مدينة جونو.

التقديرات الأولية أشارت إلى أن الأمواج بلغت بين 10 و15 قدماً قرب الجزيرة، فيما رُصدت موجات بارتفاع 100 قدم عند "جزيرة سوير"، ما أدى إلى اقتلاع الأشجار من المنحدرات.
التحليلات بيّنت أن لا نشاط زلزالي سبق الحادث، بل نتج التسونامي عن انزلاق أرضي ضخم قرب نهر سوير الجليدي الجنوبي.

حجم الصخور والتربة المنهارة قدّر بأكثر من 100 مليون متر مكعب، كما رُصدت الاهتزازات الناتجة عن الانزلاق من محطات تبعد أكثر من 600 ميل.

بالتوازي، لم تُسجّل أي إصابات أو أضرار بنيوية، بحسب السلطات المحلية في جونو، والهزات الصغيرة التي سبقت الانهيار استمرت لنحو 18 ساعة.

في سياق منفصل، تستعد جونو لاحتمال فيضان بحيرة جليدية مرتبطة بنهر مندنهال، ما دفع السلطات لبدء عمليات إجلاء احترازية للسكان.
