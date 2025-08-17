Advertisement

عربي-دولي

زلزال ضرب إندونيسيا

Lebanon 24
17-08-2025 | 03:06
A-
A+
Doc-P-1405623-638910220281527083.png
Doc-P-1405623-638910220281527083.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب 29 شخصًا على الأقل، بينهم حالتان حرجتان، جراء زلزال بلغت قوته 6 درجات ضرب جزيرة سولاويزي صباح الأحد، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث.
Advertisement

وأوضح المتحدث باسم الهيئة، عبد المهاري، أنّ 13 مصابًا نُقلوا إلى مرافق طبية في منطقتي بوسو وتوكوروندو، بعد سقوط حطام دار عبادة متضرر عليهم. كما أشار إلى تضرر كنيسة في قرية ماساني، بينما لم يُعرف بعد عدد النازحين.
مواضيع ذات صلة
زلزال ضرب إندونيسيا.. هذه قوته
lebanon 24
17/08/2025 13:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال ضرب ضرب جنوب إسبانيا.. كم بلغت قوته؟
lebanon 24
17/08/2025 13:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بقوة 5.9 درجات.. زلزال بضرب اندونيسيا
lebanon 24
17/08/2025 13:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب منطقة بابوا الغربية في إندونيسيا
lebanon 24
17/08/2025 13:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:42 | 2025-08-17
06:35 | 2025-08-17
06:15 | 2025-08-17
05:55 | 2025-08-17
05:40 | 2025-08-17
05:23 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24