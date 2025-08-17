زلزال ضرب إندونيسيا

Advertisement

أصيب 29 شخصًا على الأقل، بينهم حالتان حرجتان، جراء زلزال بلغت قوته 6 درجات ضرب سولاويزي ، وفق ما أعلنته للإغاثة من .وأوضح المتحدث باسم الهيئة، ، أنّ 13 مصابًا نُقلوا إلى مرافق طبية في منطقتي بوسو وتوكوروندو، بعد سقوط حطام دار عبادة متضرر عليهم. كما أشار إلى تضرر في قرية ماساني، بينما لم يُعرف بعد عدد .