عربي-دولي

قتلى ومفقودون في فيضانات في الصين

Lebanon 24
17-08-2025 | 05:06
قُتِلَ 8 أشخاص بسبب فيضانات ضربت منطقة منغوليا الداخلية في شمال الصين.
وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة، فُقِدَ أيضاً الإتّصال بـ4 أشخاص، وأشارت إلى أنّ عمليات البحث عن المفقودين متواصلة. (العربية)
