عربي-دولي

إصابات في غزة... مساعدات إنسانية سقطت على خيام النازحين

Lebanon 24
17-08-2025 | 09:00
أفادت "روسيا اليوم"، عن إصابة عدد من الفلسطينيين جراء سقوط مساعدات إنسانية بالمظلات على خيام النازحين في منطقة بئر 19، في مخيّم أهل السنة في مواصي خان يونس في قطاع غزة.
مواضيع ذات صلة
إسقاط 7 حمولات مساعدات على مناطق غرب غزة وتسجيل إصابات جراء سقوط المساعدات على خيام نازحين (الحدث)
lebanon 24
17/08/2025 18:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيدة وإصابات جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في المواصي غرب خانيونس
lebanon 24
17/08/2025 18:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
10 شهداء وعشرات الإصابات منها خطيرة جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي خانيونس
lebanon 24
17/08/2025 18:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وإصابات جرّاء قصف الاحتلال خيام النازحين في مخيّم البراق الجنوبي غرب خانيونس
lebanon 24
17/08/2025 18:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
